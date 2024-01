Damien Della Santa, l’optimiseur de compétences à l'OL

Arrivé à la reprise en janvier en même temps que Jamal Alioui comme nouvel adjoint de Pierre Sage, Damien Della Santa traîne derrière lui une jolie réputation à seulement 33 ans. Décrit comme spécialiste des coups de pied arrêtés, il fait avant tout parler sa science du détail et de l’optimisation des compétences à l’OL.

Il n’a pas laissé femme et enfant à la maison, mais en l’espace de quelques jours, Damien Della Santa a dû quitter sa vie niçoise pour poser ses cartons et valises à Lyon. Suite à un appel de Pierre Sage, l’entraîneur a endossé le costume d’adjoint à l’OL, entraînant un vrai changement personnel et professionnel. Au club depuis bientôt un mois, Della Santa a rapidement mis ses compétences à exécution et n’a pas forcément eu le temps de jouer les touristes dans la capitale des Gaules. En rejoignant Pierre Sage, le Caennais de naissance a surtout dit oui à une philosophie de jeu qui entre parfaitement dans ses principes. Quand l’entraîneur principal vient d’être diplômé d’un master en périodisation tactique, Damien Della Santa a suivi le même cursus du côté de Lisbonne et marche dans les traces de son supérieur, qu’il a appris à connaître ces dernières années.

Alors en étant confirmé comme coach intérimaire puis jusqu’à la fin de la saison, Sage n’a pas hésité une seule seconde à faire appel à son cadet qui a œuvré sous les ordres de Christophe Galtier à Nice. "Il fait partie de cette catégorie de coachs qui sont vraiment boulimiques. Comme Pierre, il y a très peu de choses qui rentrent dans le cerveau à part le football. Ils sont vraiment 24/24 sur le foot, nous confie Jérémie Dussolier, ancien formateur à l’OL sous Sage et qui a également collaboré avec son actuel adjoint. Pierre a accepté de s’entourer de personnes avec de grosses compétences pour pouvoir aller sur le joueur, l’individualiser pour le faire progresser, chose qui était réservée à tort au coach qui devait pourtant gérer un groupe de 25 joueurs."

"Rendre ce procédé complexe en quelque chose de simple"

S’il est plutôt discret par rapport au volcanique Jamal Alioui, autre recrue du staff technique cet hiver, Damien Della Santa est arrivé à l’OL avec l’étiquette de spécialiste des coups de pied arrêtés. C’est le rôle qu’il avait en partie eu à Nice et pourtant ce n’est pas sur ce point-là qu’il intervient entre Rhône et Saône. Dans ce qui semble être la chasse gardée de Rémy Vercoutre, l’entraîneur de 33 ans a certainement dû glisser quelques mots à Pierre Sage, l’OL étant devenu bien plus efficace sur cet aspect du jeu depuis quelques semaines. Mais c’est bien pour la partie de l’optimisation de la performance que Pierre Sage a fait appel à Damien Della Santa.

Ayant notamment suivi les méthodes d’Action Types en 2017, l’entraîneur adjoint a développé un sens aigu dans la faculté à décrire le profil d’un joueur de l’effectif et à mettre en place des ressources pour intégrer l’évolution individuelle propre du footballeur au service du collectif. "Damien s’est formé toute une année sur ce procédé de préférences motrices et cognitives chez un joueur, poursuit Dussolier, désormais adjoint au pôle Espoirs féminin de Tours. Pour les détecter et les optimiser via des spécifiques, des positionnements sur le terrain, des positionnements du corps, il 16 profils types et à l’intérieur 192 combinaisons possibles pour un joueur. On a toujours voulu coacher les joueurs dans le même sens, or Damien et de nombreux autres ont montré que c’était contre-productif. Chacun a sa spécificité."

Ce courant de pensée a donc pris ses quartiers au GOLTC et les joueurs ont déjà eu un premier aperçu de cette méthode qui s’inscrit dans le travail général de Pierre Sage, que ce soit par l'échange, la vidéo ou des spécifiques. "Damien ne va observer qu’un seul joueur durant la séance et à la fin, il vient faire un bilan de ce que le joueur aurait dû faire, de ce qu’il peut améliorer et c’est forcément quelque chose qui nous aide, nous avait confié Saël Kumbedi, il y a deux semaines. À chaque entraînement, il y a un objectif et tu dois atteindre cet objectif-là afin de progresser."

Des missions chez des cadors de Premier League

Pour beaucoup, cela ressemble à du charabia et à un mouvement de pensée à la mode qui n’a pas forcément sa place dans le foot d’aujourd’hui. C’est pourtant bien ce qui permet ces derniers mois / années à des clubs comme Manchester City, Liverpool ou Arsenal de jouer les premiers rôles. Sur ce point, la Premier League a un temps d’avance avec des staffs techniques élargis et une compétence attribuée à chacun. Le documentaire Prime Video "All or Nothing" sur les Gunners avait mis en lumière le rôle de Carlos Cuesta (29 ans). Avec Damien Della Santa dans un poste similaire, Pierre Sage cherche à l’importer en France et à l’OL. Et qu’on ne s’y trompe pas, le nouvel entraîneur adjoint n’est pas un parachuté à Décines, qui joue sur ses diplômes bien plus scientifiques que footballistiques pour certains.

Avant d’embrasser ce chemin de l’optimisation des compétences, Della Santa est passé par le centre de formation de Caen avant de coacher jusqu’en Régional 1 et même d’intervenir au sein de la FFF pour des spécifiques avant-centres. "Il a une grande base de connaissance et il reste avant tout un entraîneur. Les gens s’arrêtent à cette étiquette de spécialiste, mais il n’est pas un universitaire qui vient découvrir le terrain." Ancien CPE ayant réussi à faire des missions de consulting dans deux grands clubs anglais, Damien Della Santa reste un homme discret. Mais comme son travail de l’ombre, il devrait être primordial dans le renouveau lyonnais sur les six prochains mois.