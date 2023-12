OL : Della Santa et Alioui vont intégrer le staff de Sage

Dimanche, les joueurs de l'OL apercevront deux nouveaux visages dans le staff de Pierre Sage. Damien Della Santa et Jamal Alioui viennent seconder l'entraîneur intérimaire.

Comme convenu et annoncé sur Olympique-et-Lyonnais il y a quelques jours, la confiance est donnée à Pierre Sage. S'il reste officiellement entraîneur intérimaire de l'OL, le technicien français sera bien sur le banc rhodanien jusqu'à la fin de la saison. Il ne manque que le licenciement définitif de Fabio Grosso pour que cette nomination soit totalement effective avec un contrat à la clé. Parce que pour le reste, c'est déjà comme tel.

Pour preuve ? La validation par John Textor de deux noms soumis par Sage pour intégrer son staff technique à la nouvelle année comme révélé sur notre site. Libéré de son poste au Bourges Foot 18 vendredi, Jamal Alioui va retrouver l'OL où il a été formé comme joueur comme appris par L'Equipe et confirmé par nos informations. L'ancien coach du GOAL FC sera présent à l'entraînement de reprise ce dimanche.

Vulliez quitte le staff

Ce ne sera pas la seule nouveauté aux côtés de Pierre Sage et Jérémie Bréchet qui va continuer encore l'aventure. Dans sa vision moderne du football et sur un aspect qui a été fortement travaillé ces dernières semaines, l'entraîneur lyonnais a décidé de faire appel aux services de Damien Della Santa. Ce dernier n'est autre qu'une des références sur le continent en ce qui concerne le travail des coups de pied arrêtés et est notamment passé par l'OGC Nice. Avec les progrès observés avant la trêve, ce renfort devrait améliorer encore un peu plus ce secteur du jeu, souvent délaissé ces dernières années.

À ce staff qui s'étoffe, un départ sera à noter dimanche matin à Décines. Comme entendu ces derniers jours, Jean-François Vulliez n'aura plus la casquette d'adjoint. Dans le cadre de son BEPF, un nouveau rôle devrait lui être donné avec très certainement un retour du côté de l'Académie où les choses devraient bouger également.