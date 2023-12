OL : Sage évoque l'importance de Bréchet auprès des joueurs

À la veille du match contre le FC Nantes, Pierre Sage souligne l'importance de Jérémie Bréchet dans la récente dynamique positive de l'équipe.

Dans une saison marquée par l'instabilité et le changement, l'Olympique lyonnais se prépare à affronter le FC Nantes (ce mercredi à 21 heures). Un match capital pour assurer une remontée au classement. L'OL, qui a connu une saison tumultueuse avec deux entraîneurs principaux — Laurent Blanc et Fabio Grosso — et un intérimaire, Jean-François Vulliez, semble trouver une certaine stabilité avec Pierre Sage. En quatre matches sous sa direction, l'équipe lyonnaise a enregistré plus de victoires que sous la houlette de ses prédécesseurs.

"Il agit sur les joueurs, les associations de joueurs"

Au-delà de ses propres mérites, Pierre Sage n'hésite jamais à mettre en lumière son staff. À l'image du rôle essentiel de son adjoint, Jérémie Bréchet. L'ancien joueur qui a laissé provisoirement son poste d'entraîneur des U19, joue un rôle déterminant au sein du vestiaire. "La position de Jérémie est très importante dans notre organisation. C'est une très bonne question, car je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler, et c'est une erreur de ma part, explique Pierre Sage. Il agit sur les joueurs, les associations de joueurs, quand moi, je suis plutôt dans la logique globale de l'équipe et du groupe. Il se fait le relais des détails, le relais des associations et il a un impact très fort sur les joueurs. En plus, je pense qu'il est complètement légitime pour faire cette chose-là."

Sage-Bréchet, un duo complémentaire qui espère voir leur OL continuer à grappiller des points dans cette lutte au maintien.