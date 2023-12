OL Académie : Barlet remplace Bréchet chez les U19 ce dimanche

Jérémie Bréchet retenu avec le groupe professionnel, Amaury Barlet assurera l’intérim ce dimanche avec les U19. Ces derniers affrontent l’AS Monferrand à Meyzieu (14h30).

Pour la deuxième fois de la saison, l’OL a nommé un entraîneur intérimaire sur son banc en puisant dans son vivier. Après Jean-François Vulliez contre Le Havre, Pierre Sage a pris les commandes de l’équipe première samedi à Lens (3-2). Deux entraîneurs intérimaires, mais un seul est même adjoint pour Vulliez et Sage : Jérémie Bréchet. Comme à la mi-septembre, l’ancien joueur du club a délaissé son rôle d’entraîneur des U19 pour venir prêter mains fortes au groupe professionnel. À Lens, on a pu le voir donner de la voix et des consignes au bord du terrain. Présent dans le nord de la France, Bréchet a donc laissé les clés des U19 à son adjoint qui n’est autre qu’Amaury Barlet. Ce dernier avait déjà assuré l’intérim en septembre et reprendra du service ce dimanche (14h30) à Meyzieu.

Une victoire en cinq matchs

Pour le premier match de la phase retour avant l’entrée en lice en Coupe Gambardella le week-end prochain, les U19 affrontent l’AS Monferrand, avant-dernier, sur l’un des terrains de l’Académie. Actuellement troisièmes du championnat, les Lyonnais restent malgré tout sur une seule victoire sur leurs cinq dernières sorties dans cette poule B. Quand l’AJ Auxerre s’est envolé en tête, la course à la deuxième place est bien plus serrée avec cinq équipes se tenant en trois points. Nouveau faux-pas interdit donc pour Daryll Benlahlou et ses coéquipiers ce dimanche.