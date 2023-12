L’OL n’avait plus inscrit deux buts à l’extérieur depuis huit mois

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Jake O’Brien à Lens (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Avec un doublé de Jake O’Brien, l’OL a bien cru pouvoir ramener quelque chose de Lens. Malgré deux buts inscrits pour la première fois depuis fin avril, la formation lyonnaise s’est inclinée (3-2).

Au moment de regarder le meilleur buteur lyonnais de cette saison, il y a comme une anomalie. Déjà, il est bloqué à trois unités, bien loin de Kylian Mbappé et ses 14 buts. Surtout, on retrouve le nom de Jake O’Brien aux côtés d’Alexandre Lacazette. Auteur des trois derniers buts lyonnais, le défenseur irlandais est une bonne surprise dans cette saison morose même s’il s’est rendu coupable d’une erreur à Lens. Avec les deux buts de son défenseur à l’extérieur, on aurait été en droit de se dire que l’OL avait réussi à ramener quelque chose de son déplacement dans le Nord. Malheureusement, non avec cette défaite 3-2.

O'Brien co-meilleur buteur avec Lacazette...

Pour une équipe en crise de confiance et qui lutte pour son maintien, inscrire deux buts à l’extérieur relève presque du miracle et les Lyonnais ont réussi à gâcher cette opportunité. Car cela faisait un moment que la formation rhodanienne n’avait pas atteint ce total de buts loin de ses bases. Il faut remonter au 28 avril dernier et un déplacement à Strasbourg pour retrouver la trace de minimum deux buts inscrits. Cela avait suffi à l’OL pour s’imposer (2-1) grâce à Castello Lukeba et Maxence Caqueret. Une époque bien lointaine puisque depuis six défaites en huit matchs ont suivi…