Déçu, mais positif après la prestation de l’OL à Lens (3-2), Alexandre Lacazette en a profité pour revenir sur certains propos des derniers jours. Le capitaine lyonnais assure que les gens comprendront ce qu’il s’est passé avec Fabio Grosso une fois que les choses auront été dites.

On lui a reproché de ne pas s’être présenté à la presse après la défaite à Lille le week-end dernier. Une semaine plus tard, Alexandre Lacazette a répondu à l’appel de Prime Video malgré le nouveau revers à Lens (3-2). Une défaite frustrante pour le capitaine de l’OL alors que la formation lyonnaise a certainement livré sa meilleure prestation de la saison. Plombé par des erreurs individuelles, l’OL a signé une huitième défaite cette saison et reste coincé à la dernière place du classement. "Dans l’animation, c’était bien mieux, il y a beaucoup de choses à retenir de ce match, mais on n’est pas récompensé de nos efforts. On y a cru jusqu’au bout parce que je pense qu’on aurait pu au moins revenir. Ça fait mal, mais il faut tourner la page rapidement."

"Toujours eu du respect pour mes coachs"

Mettant en avant le travail de Pierre Sage qui s’est attelé à "beaucoup de dialogue, à essayer de nous libérer" lors des deux derniers jours, Alexandre Lacazette est également revenu sur les informations faisant état d’un vestiaire qui avait lâché Fabio Grosso et donc eu sa peau jeudi. En première ligne, car tancé par l’Italien sur sa condition physique, mais aussi par deux matchs à 45 minutes de jeu, le capitaine est sorti du silence, sans pour autant en dire beaucoup plus. "J’ai toujours eu du respect pour mes coachs, j’entends beaucoup de choses, mais je préfère ne rien dire parce que c’est facile de parler et de lancer des rumeurs. Le directeur sportif prendra bientôt la parole pour souligner ce qu’il s’est passé et les gens comprendront mieux ce qu’il s’est passé plutôt que de nous rejeter la faute sur les Lyonnais et les cadres de cette équipe." Encore faut-il que les choses soient dites.