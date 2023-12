Peu à son avantage depuis le début de la saison, Ernest Nuamah s'est enfin montré percutant balle au pied et passeur décisif lors de Lens - OL (3-2). Retrouvez le top et le flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Nuamah brouillon mais décisif

Il avait déjà trouvé le chemin des filets face à Lorient il y a un mois. Mais en qualité d’ailier, il attendait encore de délivrer sa première passe décisive de la saison. C’est désormais chose faite pour Ernest Nuamah ce samedi à Lens. S’étant vu confier la responsabilité des coups de pied arrêtés par Pierre Sage, le Ghanéen n’a pas mis longtemps pour montrer que ce changement avait été bénéfique. Son corner au quart d’heure de jeu a trouvé Jake O’Brien qui s’était défait de Danso avant de récidiver à la 73e. Ces passes, malgré la défaite (3-2), ont mise en lumière la prestation de Nuamah pas vraiment à son avantage depuis son arrivée à l’OL.

Positionné à droite dans le 4-2-3-1, sa place préférentielle, l’ailier a enfin montré ce pour quoi il s’est forgé une belle réputation au Danemark ces dernières années. Percutant balle au pied, il a mis au supplice Machado et Medina, tous deux avertis pour une succession de fautes sur le Lyonnais. La relation avec Cherki et Lacazette a été bien plus fluide que ces dernières semaines, à l’image de ce jeu à deux avec l’international Espoir qui a entraîné le corner du but de l’OL. Il y a du mieux même s’il reste encore et toujours du déchet. Mais c’est prometteur.

Le flop : Alvero toujours à réaction

"Chouchou" de Fabio Grosso, Skelly Alvero n’a pas souffert du changement de coach et a enchaîné une nouvelle titularisation ce samedi à Lens. Seulement, c’est encore une prestation plus que mitigée pour le milieu de terrain. Associé à Maxence Caqueret, il n’a pas l’abattage de son partenaire et ce n’est pas ce qui lui est demandé. Néanmoins, il paye pour lui une certaine nonchalance qui lui fait défaut depuis ses débuts avec l’OL.

Souvent dans la réaction plus que dans l’action, l’ancien Sochalien l’a payé cher juste au retour des vestiaires avec ce penalty concédé. Quand Da Costa est en mouvement, Alvero est statique et se fait devancer par l’attaquant lensois. Ce dernier a peut-être amplifié un peu sa chute, mais le penalty n’a pas été volé et c’est l’OL qui en paie les conséquences. Logiquement sorti peu après l’heure de jeu, Alvero doit élever son niveau d’exigence pour régner en maitre dans l’entrejeu lyonnais.