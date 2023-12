L’OL évoluera bien en 4-2-3-1 à Lens, Cherki et Moreira titulaires

Alexandre Lacazette célébrant son but avec Rayan Cherki lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Comme annoncé samedi, Pierre Sage a décidé de miser sur un 4-2-3-1 ce samedi pour affronter Lens. Avec un OL offensif, Rayan Cherki et Diego Moreira sont alignés aux côtés d’Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah.

Il a décidé de se montrer résolument offensif pour sa première sur le banc de l’OL. Comme indiqué ce samedi sur Olympique-et-Lyonnais, Pierre Sage a opté pour un 4-2-3-1 pour affronter le RC Lens dans son antre. Quand Fabio Grosso s’est montré frileux par moment, à la recherche avant tout d’un équilibre collectif pour prendre des points, son successeur n’a pas souhaité renier à ses principes de jeu, quitte à créer un déséquilibre. Ce samedi, Sage a choisi d’aligner quatre joueurs à vocation très offensive, laissant le soin à Maxence Caqueret et Skelly Alvero d’assurer les arrières et de faire en sorte que l’OL ne se retrouve pas complètement coupé en deux avec une ligne de quatre en défense et une ligne de quatre devant.

Si le choix du système était quasiment acté dès la veille du match comme avancé sur notre site, celui des joueurs n’était pas totalement déterminé même si une large tendance se dégageait avec ce 4-2-3-1 et le retour d’un meneur de jeu. Ils ne sont pas cinquante dans l’effectif lyonnais à pouvoir occuper ce rôle et c’est donc tout logiquement que Rayan Cherki fait son retour dans le onze de l’OL après avoir pris place sur le banc contre Lille.

Lovren, un mois et demi plus tard

Par rapport à cette rencontre, Tino Kadewere retrouve une place de remplaçant, car Pierre Sage a choisi de donner sa chance à Diego Moreira sur le côté gauche de l’attaque, étant le pendant d’Ernest Nuamah de l’autre côté. Finalement, les vrais choix se situent défensivement, puisque pour la première fois depuis le 22 octobre, Dejan Lovren va démarrer une rencontre dans la peau de titulaire aux côtés de Jake O’Brien. L’Irlandais est l’unique survivant défensif du dernier match de l’OL comme Nicolas Tagliafico fait son retour de suspension et retrouve sa place à gauche tandis que Clinton Mata pousse Saël Kumbedi sur le banc.

La composition de l’OL à Lens : Lopes - Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Alvero - Nuamah, Cherki, Moreira - Lacazette