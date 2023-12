OL : Sage ou la tentation du 4-2-3-1 contre Lens

Rayan Cherki lors d’OL – Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Propulsé coach intérimaire de l’OL depuis jeudi, Pierre Sage n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer le déplacement à Lens. Néanmoins, l’entraîneur va miser sur un 4-2-3-1 ce samedi (17h).

Au moment d’être questionné sur une volonté de tout révolutionner à l'OL, Pierre Sage n’avait pas fait de mystère. Avec seulement deux jours pour préparer le déplacement à Lens, l’entraîneur intérimaire n’a eu que peu de temps pour mettre en place ses principes. Pourtant, il a assuré qu’il n’allait pas être pour autant dans une continuité totale et que sa volonté était de donner une certaine liberté aux joueurs pour qu’ils prennent du plaisir sur le terrain et que leurs rendements s’en ressentent. "J'aime que l'équipe ait le ballon et que les joueurs prennent du plaisir à avoir le ballon. Ça se retrouvera dans l'orientation qu'on aura sur le terrain ce samedi. L'idée sera de jouer le match, à tous les niveaux, avait-il déclaré jeudi pour sa première conférence de presse. Je pense qu'au vu des caractéristiques de l'équipe, des caractéristiques de l'équipe que nous rencontrons, il peut y avoir une configuration intéressante."

Retour en grâce de Cherki ?

Ayant retenu un groupe de 21 joueurs pour ce déplacement à Lens, Pierre Sage a fait ses premiers choix en laissant notamment Sinaly Diomandé et Jeffinho à Lyon. Il devrait en faire également dans le schéma tactique de l’OL. Quand Fabio Grosso a souhaité renforcer l’entrejeu contre Lille avec trois milieux à vocation défensive au coup d’envoi (Caqueret, Alvero, Diawara), son successeur devrait opter pour une philosophie plus offensive, selon nos informations. Sur la pelouse de Bollaert, l’OL devrait évoluer en 4-2-3-1 pour la première de Pierre Sage sur le banc lyonnais. Sur le choix des joueurs, le jeu de cartes n’a pas été complètement dévoilé mais cette composition avec un meneur de jeu devrait permettre à Rayan Cherki de retrouver une place de titulaire. Sous Fabio Grosso, l’international Espoirs avait vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. L’heure d’une nouvelle rédemption pour le jeune Lyonnais ?

La composition probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Mata, O'Brien, Tagliafico - Caqueret, Alvero - Nuamah, Cherki, Kadewere - Lacazette