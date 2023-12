Lens ne "sait pas trop à quoi s’attendre" contre l’OL

Sèchement battu par Arsenal mercredi, Lens espère redresser la barre contre l’OL ce samedi (17h). Mais avec le changement de coach, les Lensois ne savent pas trop quel sera le visage lyonnais.

Après la pluie, le beau temps ? Trois jours après la déculottée infligée (6-0) par Arsenal, le RC Lens espère bien connaitre un samedi radieux face à ses supporters. En ce jour de la fête de la Saint-Barbe, festivités en l’honneur des mineurs, le chant des corons résonnera encore plus fort qu’à l’accoutumée à Bollaert. Malgré la désillusion de l’éliminatoire en Ligue des champions, le stade lensois sera encore plein au coup d’envoi à 17h. Si la fessée reçue contre Arsenal peut ressembler à une sortie de route, les coéquipiers de Florian Sotoca veulent rapidement tourner la page et reprendre le droit chemin.

Sur une série de huit matchs sans défaite, dont les cinq derniers sans prendre du but, le RC Lens est bien remonté au classement, après une entame ronronnante. "Après une claque, pas besoin de longs discours, a avoué Sotoca. Prendre six buts, ça fait mal à la tête, mais je préfère retenir le positif comme les cinq points alors que tout le monde nous voyait finir avec zéro. Il y a encore une qualification en Ligue Europa à aller chercher contre Séville."

"Avec un changement de coach, tout peut arriver"

Sonné par la large défaite, Lens peut s’en servir comme un élément de motivation et Pierre Sage n’avait pas manqué de le souligner jeudi pour sa conférence de presse. Dans un désir de se racheter, les Sang et Or pourraient bien redevenir le rouleau compresseur mis en place par Franck Haise. L’entraîneur intérimaire de l’OL tentera de mettre en place une tactique pour contrer le pressing tout terrain lensois et a l’avantage de pouvoir brouiller les cartes.

Avec seulement deux séances d’entraînement sous Pierre Sage, l’OL n’aura pas le même visage que sous Fabio Grosso. "On sait qu’avec un changement de coach, tout peut arriver, donc on reste vigilant, car on ne sait pas trop à quoi s’attendre demain sur cette équipe, a poursuivi l’attaquant. Ils vont changer d’entraîneur, très certainement de dispositif, mais on connait leurs qualités individuelles. Ça reste l’OL." Un OL qui est malade qu'importent les coachs sur son banc.