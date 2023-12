Portées par Bacha (OL), les Bleues se qualifient pour le Final Four

Bacha, Diani et Le Sommer avec les Bleues contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Grâce à deux passes décisives de Selma Bacha et un but d’Eugénie Le Sommer, les Bleues ont parfaitement maitrisé l’Autriche (3-0). Les voilà qualifiées pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Mission accomplie pour l’équipe de France féminine. Pour la première édition de l’histoire de la Ligue des Nations, les Bleues seront au rendez-vous du Final Four quelques mois avant les Jeux Olympiques. Grâce à leur succès (3-0) contre l’Autriche, les joueuses d’Hervé Renard ont assuré leur première place dans le groupe et seront donc bien présentes pour tenter de décrocher un premier titre. Cette qualification, les Bleues la doivent encore en grande partie aux joueuses de l’OL. Avec cinq Lyonnaises au coup d’envoi, soit la moitié des titulaires, les chances sont forcément plus élevées de voir une Fenotte trouver le chemin des filets. Pourtant, Eugénie Le Sommer a été la seule à le faire vendredi.

Devenue troisième joueuse la plus capée de l’histoire de l’équipe de France féminine, l’attaquante lyonnaise a d’abord été frustrée de ne pas trouver la faille à cause de quelques maladresses avant d’être libérée d’un poids juste avant l’heure de jeu. Le Sommer a parfaitement repris un centre de De Almeida et porté à 93 son nombre de buts en Bleues. Mais s’il y en a bien une qui a régalé le Roazhon Park, c’est bien Selma Bacha. Titulaire sur la ligne de trois offensive, la Lyonnaise a parfaitement utilisé son pied gauche.

Après seulement cinq minutes de jeu, elle a déposé un coup-franc sur la tête d’Amandine Henry (1-0). C’était d’ailleurs Noël avant l’heure pour Bacha. La gauchère a une nouvelle fois fait parler sa patte gauche pour permettre à Marie-Antoinette Katoto de signer de la manière des façons sur son retour en Bleues. Quand Wendie Renard et Griedge Mbock ont joué tout le match, Diani s’est contentée d’une mi-temps. C’est toujours mieux que les trois minutes de Majri et les 90 minutes passées sur le banc pour Becho.