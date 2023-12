OL : Will Still dans le viseur ? L’entraîneur de Reims préfère en rire

Suite à l’annonce de l’éviction de Fabio Grosso, des successeurs potentiels sur le banc de l’OL ont fleuri. Parmi eux, Will Still (Reims) qui n’a pas semblé être au courant de cet intérêt lyonnais.

Révélation de la saison dernière après avoir pris en cours de route les clés du camion, Will Still s’est forgé une belle réputation à Reims depuis un an. Ayant de bons résultats avec le club rémois tout en montrant une certaine sympathie, l’entraîneur belge est l’un des coachs à la mode en Ligue 1. Ses bons travaux en Champagne auraient attiré l’œil des dirigeants de l’OL. C’est en tout cas ce qu’a avancé La Dernière Heure jeudi au moment de l’éviction de Fabio Grosso du banc lyonnais. Selon nos confrères belges, le jeune entraîneur (31 ans) sera en bonne position sur la short-list dressée par John Textor pour prendre les rênes de la formation lyonnaise.

Info ou intox ? Mis au courant de cette rumeur venue de son pays juste avant la conférence de presse de Reims jeudi, Will Still a préféré en rire une fois de plus vendredi après la victoire (2-1) contre Strasbourg. "J'en ai déjà rigolé jeudi avant le match. Ce qui est bizarre, c'est que dès qu'un coach se fait virer, mon nom est cité." Assurant qu’il n’était pas au courant et qu'il "n'a pas été contacté", l’entraîneur du Stade de Reims "ne se prend pas la tête" et reste concentré sur le projet en Champagne. De toute façon, voir le club de Jean-Pierre Caillot lâcher son entraîneur en plein milieu de la saison semblait utopique.