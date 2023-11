L'OL a officialisé ce jeudi la nomination de Pierre Sage sur le banc du club pour la rencontre face à Lens samedi. Il remplace Fabio Grosso.

Ce n'était plus vraiment un secret, mais l'OL a officialisé ce jeudi la nomination de Pierre Sage en tant qu'entraîneur intérimaire du groupe professionnel. Il était jusqu'à présent en charge du centre de formation lyonnais et remplace Fabio Grosso. Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur des gardiens l'accompagneront avec en ligne de mire la rencontre de Ligue 1 face au RC Lens samedi (17h).

Dans son communiqué, l'OL a tenu à remercier Fabio Grosso et son staff pour leur "implication et professionnalisme" durant le court mandat. Tout de même, le club "a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta".