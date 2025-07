Éliminé dès les 16es de finale la saison passée, l’OL Lyonnes reste sur deux saisons sans titre en Coupe de France. Les joueuses de Jonatan Giraldez feront leur entrée en lice le dimanche 11 janvier 2026.

Pour sa première intervention médiatique comme nouveau coach de l’OL Lyonnes, Jonatan Giraldez a planté le décor. L’entraîneur espagnol se veut ambitieux avec comme objectif principal la reconquête du titre en Ligue des champions. Mais quand on est les Fenottes, la feuille de route est clairement établie : le triplé va clairement être érigé comme l’objectif de Michele Kang et Vincent Ponsot pour cette saison 2025-2026. Cela fait désormais cinq ans que l’OL Lyonnais n’a plus connu un tel succès. Si les Lyonnais ont presque fait carton plein en championnat, la Coupe de France est loin de leur réussir. Un seul sacre en 2023, seule finale disputée d’ailleurs depuis 2020.

Une élimination fatale à Montemurro

Éliminées en demi-finale en 2024 par Fleury, les coéquipières de Wendie Renard ont mordu la poussière dès les 16es la saison passée. L’élimination lors de la séance des tirs au but contre Reims a d’ailleurs en grande partie couté sa place à Joe Montemurro. Jonatan Giraldez espère ne pas connaitre pareille mésaventure lors de l’entrée en lice de l’OL Lyonnes le 11 janvier 2026. Le club lyonnais connaitra son premier adversaire en Coupe de France dès le mardi 16 décembre 2025, date du tirage des seizièmes.