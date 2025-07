Pas de doublon OL - OL Lyonnes à Décines cette saison

Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Cette saison, le Parc OL sera utilisé quasiment chaque week-end. Toutefois, le calendrier a été fait pour qu’il n’existe pas de doublons entre les équipes masculines et féminines.

Il n’y a pas que Michele Kang que les sections masculines et féminines ont désormais en commun à l’OL. À partir de la rentrée, les joueurs de Paulo Fonseca et les joueuses de Jonatan Giraldez se partageront également le Parc OL. C’est la grande nouveauté chez les Fenottes, qui n’ont pas réussi à trouver un stade plus adapté, comme le souhaitait leur présidente. Au lieu de continuer à jouer sur le terrain d’honneur Gérard Houllier au GOLTC, l’OL Lyonnes disputera tous ses matchs dans le Grand Stade. S’il faudra attendre de voir ce que cela va avoir comme incidence sur l’affluence, la présence des deux équipes professionnelles ne va pas laisser beaucoup de répit à la pelouse du Parc OL.

Un seul doublon en cas de play-offs

Néanmoins, il semblerait que pour une fois, la LFP et la FFF aient choisi de communiquer afin de ne pas se retrouver avec des cas de figure avec deux matchs à Décines dans le même week-end. En jetant un coup d’œil aux deux calendriers, on se rend compte qu’il n’y a aucun doublon. Quand les coéquipiers de Corentin Tolisso joueront à domicile, Wendie Renard et les siennes seront à l’extérieur et inversement. De quoi éviter les problèmes logistiques.

Le seul week-end avec deux matchs devrait se tenir en toute fin de saison, le week-end du 17 mai 2026. L’OL recevra Lens pour la dernière journée de Ligue 1, tandis que les Fenottes pourraient bien jouer leur demi-finale de play-offs à la maison. C’est encore loin et des matchs couperets de Ligue des champions pourraient bien se greffer à ce calendrier.