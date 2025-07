Elle est sortie du silence. Absente de l'Euro avec la France, Wendie Renard est revenue sur cette non-sélection. Un choix qu'elle ne comprend pas.

Avec Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, elle est l'une des grandes absentes chez les Bleues. Samedi, la France entamera l'Euro par un choc contre l'Angleterre, tenante du titre. Une affiche que Wendie Renard regardera à la télévision, l'entraîneur, Laurent Bonadei, n'ayant pas retenu la défenseure centrale.

Si les deux premières joueuses ont déjà confié, par divers canaux, leur déception de ne pas participer à la compétition, la Lyonnaise ne s'est exprimée que tout récemment. Mercredi, la chaîne Martinique La Première a publié un extrait d'un entretien avec la footballeuse de 34 ans. Dans celui-ci, elle indique ne pas comprendre cette décision. "J'ai eu un coup de fil du sélectionneur avant, puisqu'il y a eu deux matchs de Ligue des nations", commence-t-elle.

"On se pose plein de questions"

"C'est un choix du sélectionneur, je dois le respecter et l'accepter. Mais c'est incompréhensible. On se pose plein de questions, des questions qui sont dans ma tête et que je garderai pour moi. Il y a de l'incompréhension, de l'injustice, avoue-t-elle. Je peux me réveiller le matin et me regarder dans une glace. J'ai tout donné. Seul Dieu sait pourquoi je ne suis pas dans cette liste. Je souhaite à cette équipe de pouvoir réussir et d'obtenir le titre. Je ne peux que leur souhaiter de la réussite."

"Ma carrière n'est pas terminée"

Wendie Renard, qui a porté à 168 reprises le maillot français, ne veut pas entendre parler de retraite. "Je me suis toujours investie à 30 000, 40 000 % pour ce maillot que je mets plus haut que tout. Ce sera toujours le cas, car je pense que ma carrière n'est pas terminée, insiste-t-elle. C'est une décision du sélectionneur, mais chaque chose en son temps."

En attendant, elle encouragera sans doute ses coéquipières de l'OL Lyonnes lors du tournoi. Elles sont cinq à défendre les couleurs de la France : Alice Sombath, Selma Bacha, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.