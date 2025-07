OL Lyonnes : Laurie Dacquigny va quitter la direction de l’Académie

Laurie Dacquigny et des membres du staff de l’OL Académie @Facebook Laurie Dacquigny

En poste depuis juillet 2021, Laurie Dacquigny va quitter son rôle de directrice de l’Académie féminine. Si le nom de son successeur n’est pas connu, il va y avoir du mouvement à l’OL Lyonnes cet été.

En annonçant un changement de logo, mais surtout de nom pour la section féminine de l’OL, Michele Kang souhaitait prendre un nouveau virage dans le développement du foot féminin en France. La propriétaire de l’OL Lyonnes met les moyens pour l’équipe première, à l’image de ce mercato estival assez tranchant avec déjà quatre arrivées confirmées (Brand, Katoto, Engen, Lawrence). L’objectif est de retrouver les sommets européens, mais l’Américaine n’en oublie pas la formation.

S’il est aujourd’hui difficile pour les jeunes pousses de se faire une place dans le groupe professionnel comme on peut le voir pour Liana Joseph ou Maéline Mendy, le club lyonnais ne veut pas laisser la formation de côté, malgré le coût. D’ailleurs, Michele Kang a rapidement ciblé le dysfonctionnement avec une Académie loin du groupe professionnel et donc une volonté de réunir tout ce joli monde dans un même lieu. Ce sera à Meyzieu avec le centre de performance annoncé ces dernières semaines et qui verra le jour bientôt.

Quel coach pour les U19 ?

Malheureusement, Laurie Dacquigny ne sera pas là pour voir cette transition. À la tête de l’OL Académie féminine depuis l’été 2021, la directrice va rendre son tablier cet été, selon les informations recueillies par Olympique-et-Lyonnais. Ce choix n’est pas celui de la direction du club, mais celui de la directrice pour raisons personnelles, l’obligeant à rentrer chez elle dans le nord. Pour l’heure, le nom de son successeur n’a pas encore fuité, mais les choses vont bouger cet été entre Décines et Meyzieu.

Arrivés la saison passée pour prendre la suite de Joé Labiani, adjoint en réserve en 2024-2025 et aujourd’hui pressenti pour prendre du galon chez les pros, Vincent Mendes et Yanis Guellil ne vont pas rempiler pour une deuxième saison avec les U19 féminines, selon nos informations. Reste à savoir qui prendra la suite de cette catégorie qui a perdu son titre de championne de France après quatre sacres consécutifs.

Méline Gérard ne sera plus dans le staff pro

Enfin, du côté des pros, Jonatan Giraldez a annoncé qu’il n’arriverait qu’avec un analyste vidéo et un préparateur physique en provenance du Washington Spirit. Néanmoins, avec le départ de Joe Montemurro, ses fidèles adjoints Joe Palatsides et Patrizia Panico ont suivi sa route, le premier nommé ayant accompagné le coach au sein de la sélection australienne. Troisième entraîneure adjointe des Fenottes depuis deux saisons, Méline Gérard ne sera, elle aussi, plus en poste le 21 juillet, date de la reprise de l’OL Lyonnes, selon nos indiscrétions. Les raisons de ce choix n’ont pas filtré, mais l’entraîneur des gardiens Simon Pouplin devrait être le dernier des rescapés de l’ancien staff.