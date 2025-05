L'OL féminin change de nom et devient OL Lyonnes

Vainqueur de son 18e titre de champion de France, l'OL féminin va tourner une page la saison prochaine. La section féminine s'appellera désormais OL Lyonnes.

Il y avait eu le départ d'Eugénie Le Sommer mercredi dernier. Une première page tournée dans l'histoire de la section féminine de l'OL. Ce lundi, c'est une seconde qui a été tournée par la direction lyonnaise. Comme expliqué par Michele Kang à Olympique-et-Lyonnais, les Fenottes joueront sous un nouveau nom à partir de la rentrée. Exit l'OL féminin et place à l'OL Lyonnes. Une "nouvelle histoire pour une même légende", une phrase qu'apprécie fortement Vincent Ponsot, le directeur général de la section féminine. C'est logiquement un choc pour tous les amoureux de l'OL, mais une nouvelle ère pour l'équipe de Michele Kang qui souhaite "se différencier des garçons, tout en continuant à rester attachée à l'histoire du club".

En plus de ce changement de nom, les coéquipières de Wendie Renard évolueront avec un nouveau logo qui risque, lui aussi, de faire parler. Afin de marquer définitivement la scission entre hommes et femmes, le lion laisse place à une lionne accompagnée d'une couronne avec trois étoiles. Néanmoins, la direction lyonnaise assure ne pas vouloir être en rupture totale avec des couleurs qui restent identiques au logo actuel de l'Olympique lyonnais : le rouge, le bleu, le blanc ainsi que la couleur or.