OL Lyonnes : le programme des Lyonnaises à l'Euro 2025

Selma Bacha, à l’entraînement avec les Bleues lors de l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pas moins de 10 joueuses de l'OL Lyonnes vont disputer l'Euro 2025 en Suisse cet été, sous différentes couleurs.

Du 2 au 27 juillet, l'équipe de France féminine dispute l'Euro 2025 en Suisse. Pour cette compétition, Laurent Bonadei a convoqué 23 joueuses. Une liste dans laquelle on retrouve cinq Fenottes : Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Amel Majri, Alice Sombath et Selma Bacha.

Par ailleurs, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer resteront à la maison. Un choix qui a du mal à passer pour l'attaquante de 36 ans. Les Françaises se retrouvent dans le groupe D avec l'Angleterre, les Pays-Bas et le Pays de Galles. Les Bleues auront fort à faire face aux deux dernières championnes d'Europe : les Anglaises (2022) et les Hollandaises (2017).

Diani, Katoto, Majri, Sombath, Bacha

France - Angleterre, samedi 5 juillet, 21 h 00

France - Pays de Galles, mercredi 9 juillet, 21 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00

Damaris Egurrola avec les Pays-Bas

Arrivée à l'OL en janvier 2021, Damaris Egurrola fait partie de la liste annoncée par Andries Jonker, le sélectionneur des Pays-Bas. Elle affrontera ses cinq coéquipières françaises dès la phase de groupes. Les Oranjes tenteront de décrocher un second sacre européen après celui de 2017. La joueuse de 25 ans avait d'ailleurs remporté l'Euro U19 la même année, mais avec l'équipe d'Espagne. Depuis le 8 avril 2022, elle représente les Pays-Bas.

Pays de Galles - Pays-Bas, samedi 5 juillet, 18 h 00

Angleterre - Pays-Bas, mercredi 9 juillet, 18 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00

Jule Brand avec l'Allemagne

À peine débarquée à l'OL Lyonnes, Jule Brand va vivre l'Euro 2025 avec la Mannschaft. Elle est dans le groupe convoqué par Christian Würck pour cette grande compétition. Une occasion pour la joueuse offensive de 22 ans de se montrer à nouveau sous son meilleur jour après une ultime saison à Wolfsburg réussie : 6 buts et 5 passes décisives en 24 titularisations. Les Allemandes viseront une 9e couronne européenne, la dernière remontant à 2013.

Allemagne - Pologne, vendredi 4 juillet, 21 h 00

Allemagne - Danemark, mardi 8 juillet, 18 h 00

Suède - Allemagne, samedi 12 juillet, 21 h 00

Ingrid Engen et Ada Hegerberg avec la Norvège

Le duo de l'OL Lyonnes, composé d'Ingrid Engen et d'Ada Hegerberg, défendra les couleurs de la Norvège lors de l'Euro 2025. Les joueuses de Gemma Grainger veulent retrouver une gloire passée. La Norvège a remporté le titre à deux reprises, en 1987 et 1993. Ada Hegerberg continue d'écrire sa légende en sélection nationale avec 42 buts en 75 sélections.

Suisse - Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Norvège - Finlande, dimanche 6 juillet, 18 h 00

Norvège - Islande, jeudi 10 juillet, 21 h 00

Leila Wandeler avec la Suisse

C'est la surprise de la liste de Pia Sundhage. L'attaquante de 19 ans, Leila Wandeler, va jouer l'Euro 2025 à domicile avec la Suisse. Apparu une fois cette saison avec l'équipe première de l'OL Lyonnes (un but), la Suissesse défiera lors du tout premier match, la Norvège d'Ingrid Engen et d'Ada Hegerberg, dans un duel entre Lyonnaises. Les deux dernières confrontations, en Ligue des Nations, avaient tourné en faveur des Norvégiennes : 2-1 le 25 février et 1-0 le 3 juin dernier.

Suisse - Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Suisse - Islande, dimanche 6 juillet, 21 h 00

Finlande - Suisse, jeudi 10 juillet, 21 h 00