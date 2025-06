Ligue 1 : McCourt (OM) regrette "la situation de l’OL"

Propriétaire de l’OM depuis neuf ans, Frank McCourt a réussi à s’entourer d’une équipe à Marseille, mais n’hésite pas à remettre au pot. Un investissement bien différent de John Textor à l’OL. L’Américain regrette la relégation du club lyonnais pour l’attractivité de la Ligue 1.

Tout n’est pas encore perdu, mais mardi, la DNCG a malgré tout créé une onde de choc sur la Ligue 1. Quand tout le monde voyait l’OL repartir de son rendez-vous avec un encadrement de la masse salariale et des mutations de transferts, le gendarme financier a confirmé la sanction prise en novembre 2024 : une relégation administrative en Ligue 2 pour la saison 2025-2025. L’appel que va lancer la direction lyonnaise peut permettre de revenir à une place en Ligue 1, mais à l’instant T, l’OL évoluera bien à l’échelon inférieur début août. Une situation "incompréhensible" pour le club lyonnais et qui en a choqué plus d’un. "Je regrette cette situation. Nous savons tous que c’est un grand rival de l’OM et un club majeur du football français", a déclaré Frank McCourt dans le JDD ce dimanche.

"La DNCG est là pour discipliner et pérenniser la Ligue 1"

Américain comme John Textor, le propriétaire de l’OM a une politique bien différente que son compatriote. À la tête du club marseillais depuis 2016, McCourt a mis plus d’une fois la main à la poche pour combler le déficit de son club et ainsi passer la DNCG sans encombre. Frank McCourt estime d’ailleurs que l’organisme doit permettre au football français de se relever plus vite et fort. "Je respecte le travail très difficile de la DNCG pour discipliner et pérenniser le championnat. Jean-Marc Mickeler a toujours été très franc sur la nécessité de réformes. Grâce à elles, il y aurait moins de problèmes et plus d’avantages économiques pour les clubs." À condition de respecter les règles, chose que John Textor n’aurait certainement pas faite avec son système de multipropriété.