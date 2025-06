Mercato : Etonde prolonge à l’OL

Parmi les jeunes prometteurs du centre de formation, Emeric Etonde va continuer à l'OL. Le défenseur a annoncé avoir signé un contrat avec le club lyonnais.

Avec ce qu'il se passe actuellement, la tête n'est clairement pas au mercato à l'OL. Pourtant, le club continue de préparer l'avenir. Ce dimanche, le jeune défenseur Emeric Etonde a annoncé continuer l'aventure dans son club formateur avec un contrat stagiaire. Membre de la génération 2007 comme Enzo Molebe, il est arrivé à l'OL en 2019 en provenance du Paris FC. Ayant gravi tous les échelons au sein de l'Académie, Etonde est "fier et heureux d'annoncer la signature de mon contrat avec l'OL ! Une étape importante dans mon parcours. Le plus dur commence désormais".

En effet, n'ayant joué qu'une petite dizaine de matchs la saison passée avec les U19, le défenseur doit faire face à une grosse concurrence et notamment celle de Melvyn Otobo, d'un an plus jeune et qui devrait être promu également en réserve à compter de la rentrée. Face à la vague de départs dans le secteur défensif du groupe de Gueïda Fofana, l'OL veut assurer ses arrières, même si Etonde reste toujours éligible à des matchs en U19.