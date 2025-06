Comme les pros, la réserve de l’OL reprendra le 7 juillet

Malgré la situation floue autour du club, les différentes équipes vont reprendre l’entraînement dans quelques jours. En même temps que le groupe professionnel, la réserve se lancera dans la préparation de sa saison le 7 juillet.

L’ambiance risque d’être assez bizarre le 7 juillet prochain. Cette date est celle choisie par Paulo Fonseca et son staff pour lancer la préparation de la saison 2025-2026. Seulement, l’entraîneur portugais ne s’attendait sûrement pas à devoir reprendre sans savoir dans quelle division évoluera l’OL en août. C’est pourtant bien la réalité du club lyonnais depuis mardi dernier et la rétrogradation administrative en Ligue 2. Si les dirigeants vont faire appel, le verdict n’aura pas été rendu le 7 juillet. Il va donc régner une atmosphère assez bizarre au GOLTC pour le groupe professionnel, mais aussi pour la réserve rhodanienne. Face à la crise d’austérité qui se prépare en équipe première, des joueurs peuvent-ils être amenés à aller voir plus haut ?

Un large remaniement de l'effectif

C’est une question qui sera évoquée de concert entre la direction, Paulo Fonseca et Gueïda Fofana. Bien que le club n’ait pas communiqué sur sa prolongation, l’entraîneur sera bien présent à la reprise de la réserve le 7 juillet également. Il entamera sa sixième saison avec le groupe Pro 2 qui va se voir chambouler. Après la finale de la Premier League International Cup et les places d’honneur dans la poule I de National 3, la réserve va subir un gros lifting cet été. Matéo Pereira, Jérémy Mounsesse, Lilian Coponat ou encore Romain Perret n’ont pas été renouvelés et ont mis les voiles. De la jeunesse risque donc d’arriver dans le groupe de Fofana. Ils auront plus d’un mois et demi pour se mettre au niveau avant la reprise du championnat, programmée le 24 aout.