L’OL va faire appel de la décision de la DNCG

Ayant vu la DNCG lui infliger un encadrement de la masse salariale, l’OL a décidé de riposter. Le club va bien faire appel de la décision du gendarme financier.

Il avait maintenu un petit suspense, mais finalement l’OL va bien tenir parole. Une semaine après s’être vu notifié un encadrement de la masse salariale suite à ses deux oraux devant la DNCG, le club lyonnais a décidé de contre-attaquer pour faire valoir ses droits. Dans une vidéo publiée sur les réseaux du club, Santiago Cucci confirme ce qu’il avait sous-entendu lors d’une réunion avec la presse il y a une semaine : l’OL a décidé de faire appel de la décision de la DNCG alors qu’il ne lui restait plus que quelques heures pour se décider.

"Je respecte la DNCG. Elle fait un travail nécessaire pour le bon fonctionnement du championnat. De notre côté, on avait de très bons arguments avec l’OL Reign, des ventes de joueurs qui sont actées et passées donc on a forcément des revenus, assure le futur président exécutif de l’OL. Ils ont estimé que l'on devait revoir notre copie, on est humble donc on va apporter plus de précisons que la première fois donc on va faire appel."

Malgré le risque de sanctions plus contraignantes qu’un encadrement de la masse salariale, l’OL a donc choisi de faire appel, certain d’avoir entre les mains un dossier solide avec de nouveaux éléments à mettre en avant. Cet optimisme était déjà présent lors de deux premiers oraux sans que cela débouche sur quelque chose de concluant. Il ne reste plus qu’à espérer que le dicton qui dit "jamais deux sans trois" ne s’applique pas cette fois-ci et que l’OL se retrouve les mains déliées pour le mois et demi de mercato restant.