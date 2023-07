Jonathan Bamba et Nicolas Tagliafico lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ayant eu le droit à une semaine de vacances en décalé, Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi reprennent l’entraînement avec l'OL ce jeudi. Pour le Camerounais, ce retour se fait dans l’attente d’une porte de sortie.

Les vacances sont finies. Pour 27 joueurs lyonnais, ainsi qu'Henrique et Youssouf Koné blessés et restés à Lyon, cela fait déjà une semaine que les choses sérieuses ont repris. Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi ont eu le droit à un peu de rab. Il faut dire que la coupure n’a pas eu lieu directement après le dernier match de Ligue 1 début juin, mais lors de la deuxième quinzaine pour les deux joueurs. Retenus en sélection, ils n’ont vraiment mis fin à leur saison 2022-2023 que le 20 juin. Un délai supplémentaire de repos leur a donc été octroyé pour un retour ce jeudi.

Si Laurent Blanc a vu Romain Faivre quitter le rassemblement mercredi pour aller signer un contrat de cinq ans avec Bournemouth, l’entraîneur lyonnais a vu deux nouveaux éléments se joindre au stage des Pays-Bas. Tagliafico et Toko-Ekambi ont posé leurs valises dans la province de La Gueldre mercredi et sont désormais d’attaque pour suivre la préparation qui se divise en deux séances quotidiennes.

Néanmoins, pour l’attaquant camerounais qui a déjà passé quelques minutes sur un vélo mercredi en fin de journée, la situation est similaire à celle vécue par Faivre. Ne souhaitant plus jouer à Lyon, il est avant tout en instance de départ et sa présence aux Pays-Bas pourrait se limiter à quelques jours, Fenerbahçe faisant le forcing pour le récupérer.