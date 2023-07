DNCG : pour se défendre, l’OL a choisi l’attaque

Quand il aurait pu décider d’un statu quo, l’OL a choisi de faire valoir ses droits. En faisant appel de la décision de la DNCG, le club lyonnais compte bien faire taire les critiques.

Les mains dans le cambouis. Il n’est même pas encore officiellement président exécutif de l’OL que Santiago Cucci est déjà au pied d’œuvre depuis un mois. Non pas pour finaliser certaines arrivées entre Rhône et Saône, mais bien pour ajuster le dossier lyonnais pour la DNCG. Les journées et certaines nuits de ce nouveau quotidien de président sont rythmées au point que les quatre semaines de travail "paraissent déjà des années" pour l’ancien CEO de Levi’s.

Quand lui et l’OL auraient pu s’offrir des jours bien plus "tranquilles" en acceptant la décision de la DNCG, l’OL a finalement décidé de jouer l’attaque. Non pas pour s’offrir une confrontation musclée avec le gendarme financier, mais tout simplement pour faire valoir les droits lyonnais dans ce dossier "injuste". "J’ai envie que nous respections le travail phénoménal des équipes, nous avons sept jours pour faire appel. La situation n’est pas difficile, elle est injuste, nous confiait Santiago Cucci la semaine dernière. Quand je lis que les hypothèses sont peu plausibles… Je respecte l’institution, mais j’ai aussi envie que l'on respecte le travail fourni."

L'OL veut faire valoir ses droits

L’OL a attendu jusqu’au dernier moment pour prendre sa décision, mais mercredi en fin d’après-midi, le couperet est tombé. Estimant être dans son bon droit et ayant présenté un projet qui tient la route, le club lyonnais a décidé de faire appel de la décision de la DNCG. Une posture offensive qui traduit également une volonté de John Textor de démarrer son aventure en France avec l'envie d’être respecté. Pour le moment, les deux oraux ratés du point de vue de la DNCG ont accentué le doute qu’il pouvait exister chez certains observateurs depuis le rachat de l’OL par l’Américain.

L’ombre de Jean-Michel Aulas plane toujours au-dessus du club lyonnais, pour le meilleur et pour le pire, et Textor veut s’en défaire. En faisant appel, on assure au club être en capacité d’inverser la tendance et de se défaire des liens qui bloquent actuellement les mains lyonnaises. Avec l’encadrement de la masse salariale, le mercato de l’OL se retrouve forcément scruté et dans sa volonté de "construire une équipe compétitive", l’OL aimerait bien être libre de ses mouvements.

Un moyen aussi de faire taire les critiques

Réussira-t-il à se montrer convaincant pour son nouveau passage oral ? En attendant le dernier moment, Santiago Cucci et toute son équipe ont fait le choix de blinder le dossier afin de s’éviter toute nouvelle mauvaise surprise avec la levée des sanctions et non une aggravation. Un nouveau rendez-vous avec la commission d’appel de la DNCG est prévu dans "une grosse semaine" selon le club et ce dernier estime avoir à l’instant T des éléments plausibles. La vente d’OL Reign, bien que considérée comme nulle par la DNCG depuis le début, sera de nouveau au rendez-vous. Seulement, l’OL va y apporter également certaines ventes de joueurs comme celles déjà actées ou presque de Thiago Mendes et Romain Faivre.

Cela va représenter environ 20 millions d’euros. Bien que cela corresponde quasiment à 50% de la somme attendue par la DNCG, il en faudra plus pour convaincre le gendarme. Dans ce jeu dans lequel chacun voit midi à sa porte, l’OL respire encore l’optimisme avec encore quelques jours pour affiner son dossier. Certains y voient une méconnaissance américaine de la loi française et une stature hautaine qui porte préjudice à l’OL depuis maintenant une semaine. Pourtant, si John Textor et Santiago Cucci sont bien nouveaux dans le paysage footballistique français, l’équipe les entourant connait les rouages de la DNCG depuis l’ère Aulas. Il ne reste désormais plus qu'à attendre.