Cucci, un "citoyen du monde" à la conquête de Lyon et l’OL

Futur président exécutif de l’OL, Santiago Cucci est déjà à pied d’œuvre. Le Basque accueille sa nouvelle mission avec confiance et espoir.

Il assure préférer les rencontres informelles plutôt que cadrées. Jeudi après-midi pourtant, Santiago Cucci a organisé une rencontre avec l’ensemble des médias suiveurs de l’OL dont Olympique-et-Lyonnais. Seulement, cette première prise de contact, qui servait avant tout à mettre un visage et une voix sur le futur président exécutif du club, a vite tourné à un échange le moins formel possible. Découverte des médias locaux, tutoiement, l’opération séduction de Cucci est en marche.

Il faut dire qu’il n’arrive pas forcément en terrain conquis après 36 ans de présidence de Jean-Michel Aulas. Mais ne comptez pas sur le Basque pour se rabaisser malgré l’estime portée à son prédécesseur tout au long de l’heure d’entretien. La rupture voulue par John Textor avec la mise à l’écart de JMA est désormais totalement entérinée. "J’ai beaucoup de respect pour la personne et encore une fois, je ne suis pas président et propriétaire comme il l’a été. Ce n’est pas le même statut. Je ne suis pas Jean-Michel. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait pour ce club sinon on n’en serait pas là. Il a fait de grandes choses. Je n’ai pas la pression, car je ne suis pas Jean-Michel Aulas. Je ne suis pas quelqu’un d’autre. Je suis Santiago. Avec ses qualités et ses défauts, son expérience, sa connaissance du monde des affaires, de la manière de faire des affaires françaises et sa passion pour le football et son humilité par rapport à tout ça."

"Ce projet m'éclate"

Le décor est planté par cet ancien amoureux de surf qui deviendra bientôt le président exécutif de l’OL. S’il ne l’est pas encore officiellement, la paperasse française jouant à merveille son rôle, Cucci est déjà sur le front avec ses équipes dont Vincent Ponsot avec qui il a déjeuné jeudi midi en compagnie de Laurent Blanc. Un entraîneur "parmi les meilleurs de France et qui a tout pour réussir à Lyon." Le Cévenol ainsi que les supporters lyonnais ne demandent que ça. Santiago Cucci, bien que novice dans l’univers du football, en est conscient, mais a joué sa partition à la lettre au moment de parler du projet qui se met en place entre Rhône et Saône avec John Textor afin de "remettre l’OL à sa place, tout en haut du football français".

Un homme qu’il a connu il n’y a pas si longtemps personnellement après avoir entendu parler l'un de l'autre par des amis communs. Textor respire et mange football à écouter son futur successeur à la présidence. "Contrairement à ce que j’entends, Eagle n’est pas un fond, mais le propriétaire de quatre clubs. Le projet est juste génial : permettre par exemple à un gamin de Botafogo de venir en Europe grandir à Molenbeek avant de venir à l’OL (…) Quand tu es à plusieurs, tu apprends. Ce projet global dans le football, je ne l'ai jamais rêvé dans ma vie, mais il a beaucoup de sens et il m’éclate. Je ne serais pas venu si je ne pensais pas avoir un rôle à jouer."

Une amitié de plus de 25 ans avec Giuly

Né d’une mère française et d’un père espagnol, Santiago Cucci se considère comme un "citoyen du monde" étant marié à une Tahitienne et ayant vécu plusieurs années aux Etats-Unis. C’est d’ailleurs cette expérience au sein de différentes structures de la mode, de Quicksilver à Levi’s en passant par Marc Jacobs, qui semble avoir convaincu John Textor. Nommé d’abord directeur des revenus d’Eagle Football, Cucci a ensuite profité de cette pluralité d’expériences et sa maitrise de la langue de Molière pour être considéré comme un candidat crédible à la présidence de l’OL Groupe.

Même s’il n’a aucune expérience dans le football, il est loin d’être un novice. Se décrivant comme un passionné du ballon rond, le Basque est un grand ami de Ludovic Giuly qu’il a rencontré lors de son arrivée à Monaco à la fin des années 90. Manque de pot, l’entraîneur adjoint a quitté l’OL durant l’été. Qu’importe, Cucci n’est pas là pour faire dans le social. "En arrivant ici, je peux faire le bon pont entre un actionnaire américain, passionné, compétent et ambitieux pour le club. Et l’exécution de tout ça avec toute l’équipe, qui est passionnée également. Il y a beaucoup de qualité autour du club."

"Travailler dans le football n'a jamais été un objectif"

Désormais "à 1000%" dans le projet lyonnais même s’il n’est officiellement pas encore en place, Santiago Cucci a déjà pris ses quartiers à Lyon afin d’être au plus près de l’action. Car malgré le sourire affiché sur le visage, l’homme de 53 ans sait qu’il a du pain sur la planche. Entre prise de fonction, mercato et DNCG, Cucci n’est au travail que depuis "3-4 semaines, mais a déjà l’impression d’être là depuis deux ans."

Est-ce le temps qu’il passera à la présidence ? Sur ce point, l’ancien CEO de Dockers s’est montré évasif, avançant que tout le monde est "intérimaire d’une façon ou d’une autre". Néanmoins, il sait qu’il va devoir faire ses preuves, que ce soit dans l’environnement lyonnais qu’auprès d’Eagle Football qui reste le décisionnaire. "Quand vous avez un actionnaire propriétaire, c’est sûr que vous ne pouvez pas dire, je ne vous écoute pas. John est super compétent. C’est normal qu’il s’assure derrière que l’on travaille dans le sens qu’il veut. L’exécution du quotidien est forcément lyonnaise. Il a beaucoup de choses à gérer."

Déjà sous le charme de Lyon, Santiago Cucci sera présent à la Meinau pour la 1re journée de Ligue 1. Mais il n'écumera pas tous les stades français comme pouvait le faire Jean-Michel Aulas, ni même intervenir dans le vestiaire "qui est sacré comme j'ai pu le découvrir au Barça avec Ludovic". La rupture est totale et c’est une nouvelle ère qui commence.