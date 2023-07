Santiago Cucci sera le futur président exécutif de l’OL

Comme avancé depuis quelque temps, Santiago Cucci va bien débarquer à l'OL. Le patron de Dockers remplacera John Textor dans les prochains jours en tant que président exécutif du club lyonnais.

L’OL tient son nouveau patron. John Textor reste bien évidemment l’actionnaire du club lyonnais, mais il va passer la main concernant les tâches quotidiennes entre Rhône et Saône. L’Américain l’avait assuré il y a deux mois, son rôle de président était avant tout intérimaire afin d’assurer la transition entre Jean-Michel Aulas, écarté, et l’arrivée d’un nouveau directeur général. Dans les prochains jours, une fois tout l'administratif en ordre, cette casquette de président exécutif (CEO) sera confiée à Santiago Cucci, comme avancé depuis quelques jours.

Un proche de Ludovic Giuly et Bixente Lizarazu

À 53 ans, le natif de Biarritz a malgré tout déjà pris pleine connaissance de sa mission, ayant déjeuné avec Laurent Blanc jeudi midi notamment. Il fait son entrée dans le monde du football après avoir gravi les différents échelons au sein des marques QuickSilver, Kaporal, Marc Jacobs et Tommy Hilfiger et être depuis le CEO de Dockers (Levi Strauss & Co). Néanmoins, il assure être un passionné du ballon rond, ayant pour proche Ludovic Giuly et Bixente Lizarazu. Cette intronisation intervient dans une stratégie plus globale pour Cucci.

Ayant d'abord intégré Eagle Football, il va avant tout assurer le pont au sein du club lyonnais entre la mentalité américaine et française qu'il fréquente depuis le début de sa carrière. Un rôle qu'il va prendre à cœur au sein "d'un club historique tel que l'OL" comme il l'a confié à un pool de médias présents jeudi au Parc OL dont Olympique-et-Lyonnais.