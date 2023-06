C'est officiel, Ludovic Giuly quitte l'OL

Un an après son arrivée dans le staff lyonnais, Ludovic Giuly quitte l'OL. Le club a officialisé l'annonce ce samedi.

Une année et puis s'en va. Comme annoncé cette semaine, Ludovic Giuly quitte l'OL. L'été dernier, le vainqueur de la Ligue des Champions 2006 avait été nommé entraîneur adjoint en charge des attaquants, au sein du staff de Peter Bosz. Très enthousiaste à l'idée de revenir dans son club formateur, il n’avait "pas hésité une seconde" et avait signé un jusqu'en 2024. Il n’ira finalement pas jusqu’au bout de son contrat. Barcola, Cherki et Lacazette n'avaient pas manqué de se réjouir de la présence de l'ancien international français (17 sélections) auprès de l'équipe cette saison.

"Ludovic Giuly, entraîneur-adjoint depuis l’été dernier, en charge notamment des attaquants, a décidé de mettre un terme à son contrat pour des raisons personnelles après une saison au sein du staff de Laurent Blanc, a informé l'OL dans un communiqué. Merci pour son investissement et sa bonne humeur durant toute cette saison à nos côtés ! Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouveaux projets"

Après Aouar, Dembélé, Özkacar et Boateng, l'OL officialise un nouveau départ pour son équipe première.