Ludovic Giuly va quitter l’OL

Arrivé l’été dernier, Ludovic Giuly va déjà quitter son poste d’adjoint à l'OL. Ne se sentant pas forcément dans son élément, il va mettre un terme à un contrat qui courait jusqu’en juin 2024.

L’été dernier, il avait confié à Olympique-et-Lyonnais toute la joie qu’il ressentait de revenir dans son club formateur. Parti à Dubaï pour une expérience familiale, Ludovic Giuly n’avait pas eu le temps de déballer les cartons qu’il reprenait le chemin de la France et de Lyon pour commencer une nouvelle aventure. Contacté par l’OL pour prendre un rôle d’adjoint dans le staff de Peter Bosz, il n’avait "pas hésité une seconde" et avait signé pour deux saisons. Il n’ira finalement pas jusqu’au bout de son contrat. Comme entendu depuis plusieurs jours, Ludovic Giuly va mettre un terme à son expérience d’adjoint entre Rhône et Saône.

Encore une saison dans son contrat

Malgré les propos d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola sur son apport avec les attaquants, le décalage entre la nouvelle et l’ancienne génération semble trop important pour Giuly. Il y a quelques semaines, il avait raconté une anecdote sur Sinaly Diomandé qui avait découvert lors d’un voyage à Barcelone la trace laissée par l’ancien international français au Barça. Une anecdote sur le ton de l’humour, mais qui au final traduisait bien ce qui n’a pas fonctionné à l’OL pour Giuly. Comme Houssem Aouar et Jérôme Boateng, Ludovic Giuly a connu sa dernière avec le club lyonnais samedi dans la défaite à Nice.