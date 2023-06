OL : Gusto, Sarr, le milieu… les flops de cette saison

L’exercice 2022-2023 s’est refermé pour l’OL avec une 7e place au classement. Dans cet échec collectif, certaines individualités n’ont pas répondu présentes. Retrouvez les trois flops de la saison lyonnaise de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais et Nicolas Puydebois.

Malo Gusto

Il y avait de l’espoir au moment de commencer cette saison. Ayant réussi à détrôner Léo Dubois de son poste de titulaire, Malo Gusto devait s’imposer définitivement avec le départ de l’international français et l’arrivée du très jeune Saël Kumbedi. Rien ne s’est finalement passé comme prévu avec une saison à deux vitesses. D’abord une première partie dans la continuité de la saison dernière avec une place de titulaire sur le côté droit de la défense. Seulement, la fébrilité défensive de Gusto n’a pas réussi à être masquée par son allant offensif. Coupable d’errements ayant entraîné certaines situations chaudes, Malo Gusto avait d’ailleurs été pointé du doigt par Peter Bosz, le poussant à faire bien mieux. Ce ne fut pas parfait, mais on a pu sentir une envie de bien faire en tant que défenseur.

Et puis est arrivé le mercato hivernal et cette offre de 35M€ de Chelsea. Une somme impossible à refuser pour l’OL et une opportunité qui ne peut se laisser passer pour un joueur ayant à peine un an en professionnel. Le début de la fin de son histoire avec l’OL. Prêté dans la foulée par les Blues, Gusto devait finir en trombe son aventure avec son club formateur. À l’image de son absence samedi à Nice pour maladie, ce fut tout l’inverse. Une blessure aux ischios, trois mois d’absence et un manque de communication ont fait fleurir les critiques chez certains supporters, notamment pour son premier match contre l’OM et ce csc gag… "Sur ce dossier, le flop aurait pu être le club. En tout cas, il n’a pas confirmé les promesses qu’il nous avait faites l’année dernière, avance Nicolas Puydebois. J’attendais plus de lui sportivement. Et l’extra-sportif a été extrêmement mal géré par lui et par le club. Aujourd’hui, Kumbedi a gagné sa place."

Porté aux nues il y a douze mois, Malo Gusto a même essuyé quelques sifflets au moment de son retour de blessure.

Amin Sarr

L’inconnu de ce recrutement hivernal. Acheté 12 millions d’euros à Heerenveen, Amin Sarr reste pour le moment une énigme entre Rhône et Saône. Quel est vraiment son potentiel ? En-a-t-il réellement un ? C’est toute la question que peuvent se poser les supporters de l’OL au moment de faire le bilan pour l’attaquant suédois. Il n’est là que depuis six mois et une certaine indulgence peut être entendue avec l’acclimatation à un nouveau pays, un nouveau groupe, un nouveau championnat. Seulement, le langage corporel sur le terrain n’a rien montré pour croire à un début de frisson, au contraire de Jeffinho.

"C'est un peu à ses dépens. C'est dur, mais quand tu fais une recrue lors du mercato hivernal, c'est pour apporter une plus-value. Ce n'est pas juste dépenser 12 millions pour dépenser 12 millions, a regretté notre consultant sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Quand on l'a vu jouer, il n'y a aucune promesse qui se dégage de ce joueur. Il n'y a pas d'étincelles ou un petit truc qui me fait dire qu'il va progresser. On l'a recruté et quand il a apporté le maillot de l'OL, il n'a rien apporté. Il n'y est peut-être pour rien, mais il n'a pas le niveau. On l'a vu perdu."

Sous contrat jusqu’en 2027, Sarr a encore le temps de convaincre les sceptiques. Mais il faudra faire mieux que ce petit but en 13 matchs depuis son arrivée.

Le milieu de terrain

Le physique déclinant de Corentin Tolisso, la mise en route en mode diesel de Caqueret, la rentrée dans le rang de Johann Lepenant… Cette saison, l’entrejeu de l’OL a été sujet à bien des discussions. Il y a d’abord eu la bonne surprise Lepenant en début de saison, mais l’ancien Caennais a subi le contrecoup de cette ascension express et probablement bien d’un manque de confiance de Laurent Blanc. Mais pouvait-on vraiment en attendre plus d’un joueur qui venait de Ligue 2 et qui n’avait que deux saisons dans les jambes ?

Pas vraiment. Les critiques plus qu’individualisées se trouvent avant tout dans l’impact qu’ont pu mettre tous les joueurs ayant évolué au cœur du jeu cette saison. Les matchs se gagnent souvent dans la bataille du milieu et sur les 38 journées disputées, l’OL a souvent été mis en difficulté dans ce secteur.

Il y a eu du mieux sur la fin avec un Maxence Caqueret enfin décisif et qui "a montré le visage qu’on aime voir de lui et qui nous donne de l’espoir" ou un Tolisso moins embêté physiquement. Seulement, c’est trop peu sur la longueur d’un exercice comme la Ligue 1. "Si tu as un Lacazette qui met 27 buts, un Lopes qui fait trop d’arrêts et qui est bon et que tu finis 8e, ça veut dire qu’il y a une défaillance au milieu dans la récupération, dans l’agressivité, dans les duels, a noté Nicolas Puydebois. On est trop exposé. Avec un milieu plus conquérant dans la régularité, l’OL aurait certainement été plus haut au classement."