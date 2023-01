Mercato : l’OL met le prix pour Amin Sarr (Heerenveen)

A la recherche d’un renfort offensif, l’OL a jeté son dévolu pour Amin Sarr. Le jeune Suédois, après avoir réussi sa visite médicale, s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club lyonnais.

Avec les départs de Tetê, Toko-Ekambi et Faivre, l’OL se retrouvait dans l’obligation de recruter offensivement. Bradley Barcola a fait le travail contre Ajaccio dimanche mais les ailes lyonnaises se sont vite retrouvées déplumées avec ces trois départs en presque 48h. Comme annoncé depuis le début du week-end dernier, Amin Sarr (21 ans) rejoint bien le club lyonnais. L’attaquant suédois d’Heerenveen est arrivé lundi à Lyon et a passé sa visite médicale sans encombre. A 22 ans, celui qui voit le fait de jouer à l’OL "comme un rêve" s’est engagé jusqu’en 2027 dans la capitale des Gaules.

11 millions d'euros lâchés pour Sarr

Formé à Malmö, ancien club d’un certain Zlatan Ibrahimovic, Amin Sarr a fait le grand saut à l’hiver 2022. Ayant rejoint le club néerlandais d’Heerenveen, l’attaquant (1,88m) a disputé 35 matchs pour 11 buts et 7 passes décisive en un an. Encore tendre, le Suédois représente un vrai pari pour l’avenir. L’OL n’a d’ailleurs pas hésité à mettre la main au porte-monnaie pour s’attacher les services de l’international espoir scandinave avec un transfert de 11 M€, auquel pourra s’ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.