Ajaccio - OL (0-2) : Bradley Barcola encore décisif

Impliqué sur un but à chacune de ses titularisations, Bradley Barcola a récidivé ce dimanche à Ajaccio (0-2). Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d’Ajaccio - OL : Barcola se démarque

Déjà décisif la semaine dernière conte Chambéry (0-3), Bradley Barcola a montré qu’il pouvait l’être aussi en Ligue 1. Sur une de ses accélérations sur le côté gauche, il a trouvé en retrait Lepenant sur l’ouverture du score. Outre cette offrande, il a mis régulièrement en difficulté son vis-à-vis par sa vitesse et ses crochets. Encore un peu de déchet parfois mais cela reste moindre et surtout, logique pour un élément offensif. On l’a vu en plus effectuer plusieurs retours défensifs pour aider Tagliafico, ne se soustrayant pas à cette tâche. On le voit monter en puissance ces dernières semaines, avec une activité en hausse.

Le flop : la structure du milieu de terrain

Avec trois milieux plutôt à vocation défensive (Lepenant, Caqueret et Tolisso), Laurent Blanc a avant tout cherché à assurer pour couvrir son arrière-garde. Cela n’a pas marché au début de chaque période, même si finalement, l’OL s’en tire sans but concédé. Mais là où ces trois garçons ont eu plus de mal, et ce n’est pas une surprise, c’est dans l’utilisation du ballon. Plusieurs passes manquées, une faiblesse pour ressortir sous pression, et des difficultés aussi pour accompagner les trois attaquants. Une touche technique supplémentaire dans l’entrejeu n’aurait pas été en trop. On notera tout de même que les trois footballeurs sont impliqués sur les buts, ce qui rehausse malgré tout la prestation du milieu de terrain, mais on en attend encore un peu plus.