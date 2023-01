OL : Bradley Barcola pourrait avoir un coup à jouer

Bradley Barcola (OL) contre Chambéry en Coupe de France en janvier 2023 (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Titulaire à nouveau en Coupe de France samedi contre Chambéry, Bradley Barcola a parfois été brouillon, mais il a également montré certaines aptitudes. Avec le possible départ de Karl Toko-Ekambi, il pourrait avoir une carte à jouer.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bradley Barcola sait se montrer décisif lorsqu'il est titulaire. Cette saison, il a entamé deux rencontres, pour un but (face à Metz) et une passe décisive (contre Chambéry). A chaque fois, Laurent Blanc a fait confiance au joueur de 20 ans en Coupe de France, lui donnant, comme Peter Bosz, seulement des bouts de partie en Ligue 1.

Samedi face aux Savoyards, le jeune ailier a démontré toute sa panoplie actuelle, c'est-à-dire des qualités de vitesse et de percussion, mais aussi une belle faculté d'élimination par moments, à l'image de son action sur la troisième réalisation d'Alexandre Lacazette. Il est parvenu à passer entre deux défenseurs avant de servir intelligemment son capitaine.

Encore beaucoup d'axes d'amélioration

Mais il reste aussi en mémoire des séquences plus brouillonnes du Lyonnais, avec quelques approximations techniques et mauvais choix. Il a aussi tendance à oublier de temps en temps son latéral en phase défensive. A son débit aussi, une belle offrande de Rayan Cherki non transformée (29e). Rien de très surprenant pour un garçon ayant joué 24 affiches avec les professionnels.

Pour l'instant plutôt cantonné à un rôle de remplaçant, il devrait, sauf retournement de situation, voir Karl Toko-Ekambi, l'habituel titulaire, quitter le club cet hiver. Un départ qui pourrait offrir à Barcola l'opportunité d'accroitre son temps de jeu, voire peut-être plus, à l'image de Cherki sur les dernières semaines.

Blanc aimerait qu'il soit "plus méchant, plus agressif pour marquer"

En tout cas, son entraîneur a noté de bonnes choses à son sujet. "J'ai bien aimé sa prestation, il est jeune, il apprend, il utilise la vitesse, provoque, mais peut être plus méchant, plus agressif pour marquer", a analysé Laurent Blanc suite à la victoire contre les Chambériens. Sur les matchs à venir, il faudra observer le cas Bradley Barcola et sa gestion par le Cévenol.