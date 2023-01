Laurent Blanc était avant tout content de la qualification de l'OL pour les 8es de finale de la Coupe de France. Néanmoins, l'entraîneur lyonnais aurait aimé plus d'efficacité de la part des coéquipiers d'Alexandre Lacazette contre Chambéry.

L'OL ne va pas bien, mais il a profité de la Coupe de France pour retrouver un peu de confiance. Face à Chambéry samedi, il a fait respecter la hiérarchie entre la Ligue 1 et la National 3 en s'imposant 3 à 0. Après cette victoire, la première en trois sorties, Laurent Blanc a exprimé son soulagement.

L'entraîneur rhodanien dit avoir observé de bonnes choses. "La première mi-temps m’a donné satisfaction, mais on a été moins bon en deuxième dans l’utilisation du ballon, même si l’on a eu des situations dangereuses. En coupe, l'essentiel est de se qualifier. On ne gagne pas beaucoup de matchs, alors quand on en remporte un 3 à 0, je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire mais bon... Il faut l'analyser comme toujours, mais il y a des éléments positifs. On a des capacités offensives qui sont réelles, avec toujours des faiblesses défensives, a-t-il nuancé. Il faut trouver ce juste équilibre. Nos réalisations ont été bien amenées et on aimerait se créer plus d'occasions de cette façon car on peut le reproduire, nous le travaillons à l'entraînement. Lorsque ça se concrétise le jour de la rencontre, on apprécie."

"Plusieurs joueurs doivent être capables de marquer"

Dans un style de pur buteur, Alexandre Lacazette a usé de sa science du placement pour inscrire un triplé salué par son coach. "Lacazette, si tu lui donnes des ballons dans les 18 mètres, il est heureux. On le sait depuis très longtemps, il a souvent marqué dans ce contexte, et il continuera, a insisté le Cévenol. C'est un joueur de surface, mais il peut aussi décrocher et même prendre encore plus la profondeur."

Toutefois, Laurent Blanc aurait aimé que les autres attaquants se distinguent pour accompagner leur capitaine au tableau d'affichage. "Se reposer toujours sur le même joueur pour inscrire des buts, ce n'est pas si facile que ça, et ce n'est pas bon. Plusieurs garçons doivent être capables de trouver le chemin des filets. A l'OL, je pense qu'on a ces éléments-là, ils ont déjà prouvé : Tetê, Dembélé, qui l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, a-t-il rappelé. On peut aussi rajouter Rayan Cherki, qui doit être plus efficace."

"Cherki donne des émotions positives et négatives"

Avant de poursuivre sur le cas du jeune milieu offensif. "Rayan, il est insolent de talent et désespérant parfois aussi. Il donne des émotions positives et négatives. Il y a un long travail avec lui, mais on progresse et on ne va pas le lâcher, a affirmé l'ancien technicien parisien. Barcola, j'ai bien aimé, il est jeune, il apprend, il utilise la vitesse, provoque, mais peut être plus méchant, plus agressif pour marquer." Avec les possibles départs lors du mercato, les deux Gones devraient être amenés à bénéficier de plus de responsabilités, à eux d'en tirer profit.