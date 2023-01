Parfois mis en difficulté par Chambéry (N3), l’OL a tout de même été suffisamment sérieux pour valider sa qualification en 8es de finale de la Coupe de France après une victoire 3 à 0.

On le savait au coup d’envoi, l’OL était au plus bas moralement et footbalistiquement. Contre Chambéry ce samedi en 16es de finale de la Coupe de France, son adversaire a visiblement voulu appuyer là-dessus d’entrée en imposant un fort pressing et un jeu direct. Suite à ce début de match difficile, les joueurs de Laurent Blanc se sont réveillés à la 9e minute sur corner avec un arrêt du portier adverse, avant de frapper à deux reprises sur des actions similaires.

Corentin Tolisso, Rayan Cherki, Tetê et Alexandre Lacazette pour le premier but (1-0, 11e), puis le trio Cherki, Tetê et Lacazette (2-0, 33e) ont pris de vitesse la défense chambérienne. L’Olympique lyonnais aurait pu mener plus largement suite à plusieurs situations sur la cage de Blachon, mais à l’inverse, Anthony Lopes a terminé la première période avec quatre arrêts, signe que son équipe n’a pas toujours eu la maîtrise de la partie.

Un triplé pour Lacazette

Le deuxième acte est reparti comme le premier, c’est-à-dire avec des Savoyards agressifs sur tous les ballons, de quoi menacer les Rhodaniens, beaucoup trop passifs. Beaucoup plus hachées, les 45 dernières minutes n’ont pas été bonnes du tout de la part de l’OL, mais Lacazette s’est tout de même offert un coup du chapeau après un exploit personnel de Bradley Barcola (3-0, 67e). Moussa Dembélé (79e) a même manqué une énorme opportunité de 4-0.

Sans dire que l’Olympique lyonnais est guéri de ses démons, il a toutefois fait le travail en faisant respecter la hiérarchie. Après deux rencontres sans succès, il a retrouvé un peu le sourire avec cette qualification pour les 8es de finale. Il peut toujours espérer remporter cette compétition, mais avant cela, il faut maintenant se projeter sur le déplacement très important à Ajaccio dimanche 29 janvier en Ligue 1.