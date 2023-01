Mercato : Memphis Depay (ex-OL) rejoint l'Atlético de Madrid

Vendredi, Memphis Depay s'est engagé pour deux ans avec l'Atlético de Madrid. L'attaquant quitte Barcelone un an et demi après son arrivée.

Memphis Depay et Barcelone, c'est désormais de l'histoire ancienne. Vendredi, le Barça et l'Atlético de Madrid ont annoncé le transfert du Néerlandais pour trois millions d'euros (plus un million de bonus). Il existe également une clause comprenant "une option de rachat préférentielle et non obligatoire pour le joueur Yannick Carrasco", précise le club catalan.

L'ancien Lyonnais a signé pour deux ans et demi avec les Colchoneros, soit jusqu'en 2025. Après son départ de l'OL à l'été 2021, l'avant-centre n'a pas réussi à s'imposer sur la durée avec la formation espagnole, jouant 42 matchs et inscrivant 14 buts au total. Cette saison, il a vu Robert Lewandowski lui prendre sa place à la pointe de l'attaque, même s'il a aussi été blessé.

Simeone veut "retrouver le Depay de Lyon"

"Nous allons travailler avec l'objectif de retrouver le footballeur qu'il était en France, à Lyon, parce que là-bas, il a démontré toute sa capacité et sa force physique", a commenté son nouvel entraîneur, Diego Simeone.