Il n'a pas encore repris la compétition avec l'OL. Nicolas Tagliafico, que l'on pourrait revoir face à Metz samedi, est dans la pré-liste argentine pour la trêve de septembre.

À peine revenu, déjà reparti. Le championnat a tout juste repris ses droits le week-end passé qu'il faut déjà se préparer à vivre la première trêve internationale de la saison. Après le choc face à l'OM le 31 août (20h45), les Lyonnais partiront, pour ceux retenus, en sélection. Ce pourrait être le cas de Nicolas Tagliafico, présélectionné avec l'Argentine pour les matchs de septembre.

Entre le 1er et le 10 septembre prochain, les champions du monde en titre disputeront les deux dernières affiches des qualifications à la Coupe du monde 2026. Deux rencontres sans aucun enjeu pour eux, puisqu'ils sont assurés de terminer en tête des éliminatoires, et donc d'être au Mondial programmé à l'été 2026 en Amérique du Nord.

Scaloni pourra gérer les temps de jeu

Le vendredi 5 (1h30 du matin en France) et le mercredi 10 septembre (1h30), l'Albiceleste recevra le Venezuela, puis ira en Équateur. À voir quelle politique managériale adoptera Lionel Scaloni, l'entraîneur, au cours de ce rassemblement. Choisira-t-il de répartir les temps de jeu, ou bien s'appuiera-t-il sur les cadres, dont fait partie Tagliafico (70 capes). Une donnée importante pour la récupération, car le week-end suivant, les hommes de Paolo Fonseca iront à Rennes (date à déterminer).

Le défenseur de l'OL n'a pas encore retrouvé la compétition. Ayant resigné le 1er août, il n'était pas prêt physiquement à l'issue de la préparation. Samedi à Lens (0-1), il est resté sur le banc. Son compère brésilien Abner a disputé toute la partie. S'il est retenu lors du stage, l'arrière-gauche pourrait retrouver son ancien coéquipier, Thiago Almada (Atlético de Madrid), lui aussi pré-convoqué.