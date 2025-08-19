Amaury Barlet (ex-OL) nouveau directeur sportif du Cascol

Ancien entraîneur à l'OL académie, Amaury Barlet change de costume et retrouve le football amateur. Il rejoint le Cascol en tant que directeur sportif.

C'est un retour aux sources pour Amaury Barlet. Voilà une dizaine de jours, l'ancien entraîneur des U17 de l'OL, dirigeant au sein des équipes de jeunes depuis 2011, annonçait son départ du club. Une fin d'aventure connue en réalité depuis plusieurs mois, dès la fin de la saison passée. Technicien historique de l'Académie, il n'a pas tardé à rebondir.

Pas à l'étranger, au contraire de Cyrille Dolce, parti à la Fédération marocaine, mais toujours dans la région. Tout près même, puisqu'il revient là où il a été formé, au Cascol Football, basé à Oullins. Une institution qu'il connaît par cœur donc. Son rôle sera dorénavant de chapeauter l'ensemble du groupe senior en tant que directeur sportif.

Club de D1

Aujourd'hui, l'équipe fanion évolue en D1 rhodanienne, et disputera dimanche le 1er tout de la Coupe de France sur la pelouse de l'Étoile Sportive Lierguoise. Chez les jeunes, le Cascol est un des clubs en vue dans le secteur lyonnais, ayant par exemple manqué de peu l'accession en U17 National au printemps dernier.

Il entame avec ce recrutement d'Amaury Barlet un tout nouveau projet. L'espérance d'un renouveau après un exercice 2024-2025 marquée par une dernière place en Régional 3, avec seulement une victoire, synonyme de relégation.