Actualités
Les U17 d’Amaury Barlet ont largement battu Ajaccio (9-0)(@Jessim Ferraro)

Amaury Barlet (ex-OL) nouveau directeur sportif du Cascol

  • par Gwendal Chabas

    • Ancien entraîneur à l'OL académie, Amaury Barlet change de costume et retrouve le football amateur. Il rejoint le Cascol en tant que directeur sportif.

    C'est un retour aux sources pour Amaury Barlet. Voilà une dizaine de jours, l'ancien entraîneur des U17 de l'OL, dirigeant au sein des équipes de jeunes depuis 2011, annonçait son départ du club. Une fin d'aventure connue en réalité depuis plusieurs mois, dès la fin de la saison passée. Technicien historique de l'Académie, il n'a pas tardé à rebondir.

    Pas à l'étranger, au contraire de Cyrille Dolce, parti à la Fédération marocaine, mais toujours dans la région. Tout près même, puisqu'il revient là où il a été formé, au Cascol Football, basé à Oullins. Une institution qu'il connaît par cœur donc. Son rôle sera dorénavant de chapeauter l'ensemble du groupe senior en tant que directeur sportif.

    Club de D1

    Aujourd'hui, l'équipe fanion évolue en D1 rhodanienne, et disputera dimanche le 1er tout de la Coupe de France sur la pelouse de l'Étoile Sportive Lierguoise. Chez les jeunes, le Cascol est un des clubs en vue dans le secteur lyonnais, ayant par exemple manqué de peu l'accession en U17 National au printemps dernier.

    Il entame avec ce recrutement d'Amaury Barlet un tout nouveau projet. L'espérance d'un renouveau après un exercice 2024-2025 marquée par une dernière place en Régional 3, avec seulement une victoire, synonyme de relégation.

    à lire également

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Amaury Barlet (ex-OL) nouveau directeur sportif du Cascol 09:25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Nicolas Tagliafico présélectionné par l'Argentine pour septembre 08:40
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL : Descamps, Greif... remue-ménage chez les gardiens 08:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Amandine Bouchard au sifflet d’OL Lyonnes - London City 07:30
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Dominik Greif signe à l'OL pour quatre saisons 18/08/25
    Adrien Rabiot, joueur de l'OM
    L’OM sans Rabiot et Rowe contre l’OL ? 18/08/25
    Les supporters du FC Metz
    Metz avec ses supporters samedi au Parc OL ? 18/08/25
    Eugénie Le Sommer a marqué pour son premier match avec Toluca
    Lair aimerait que l’OL Lyonnes "redonne quelque chose" à Le Sommer 18/08/25
    d'heure en heure
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Geubbels recroisera l'OL avec le Paris FC 18/08/25
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier au sifflet d'OL - Metz samedi à Décines 18/08/25
    Jeff Reine-Adelaïde à l'entraînement de l'OL
    Nouvelle blessure au genou pour Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL) 18/08/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    À 15 jours de la fin du mercato, quelle priorité pour l'OL ? 18/08/25
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL : Morton continue de se fondre dans le collectif 18/08/25
    La joie des joueurs de l'OL à Hambourg
    Avant Metz, profitez d'un bon plan OL 18/08/25
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Guardiola dithyrambique envers Cherki (ex-OL) 18/08/25
    Vignette de l'émission TKYDG
    OL - TKYDG : pas de reprise ce lundi pour "Tant qu’il y aura des Gones" 18/08/25
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    À Bollaert, les supporters de l’OL ont donné de la voix 18/08/25
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Ligue 1 : l’OL n’avait plus gagné d’entrée depuis deux saisons 18/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut