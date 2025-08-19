OL : un bon lancement pour Ligue 1+

Après moins une semaine d'existence, Ligue 1+, le principal diffuseur du championnat, peu avoir le sourire. Il a réalisé de bons débuts chiffrés, même si le chemin est encore long.

Tout au long de cette saison, la pression sera maximale sur la plateforme Ligue 1+. Le principal diffuseur du championnat de France (beIN Sports retransmet une rencontre par journée) doit en effet réussir à fidéliser suffisamment son public pour assurer une survie à la L1. Tous les regards étaient donc tournés vers les équipes de Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Médias, le week-end dernier.

Le dirigeant a fait un point lundi avec la presse, qualifiant ce départ "d'hors normes". En une semaine d'existence, on recense plus de 600.000 abonnés à travers l'ensemble des distributeurs, dont Amazon Prime, DAZN ou encore les opérateurs télécoms majeurs comme Orange, SFR et Bouygues.

Objectif, un million d'abonnés

Rappelons que l'ambition du directeur général est d'atteindre le million de souscriptions d'ici à la fin de l'exercice 2025-2026. "Ce n'est qu'un début, satisfaisant, mais ce n'est pas la fin de l'objectif. Si on fait davantage, on sera très heureux. Ce départ a surpris l'ensemble de nos distributeurs. La très grosse majorité des gens se sont abonnés pour un an (avec engagement), a précisé de Tavernost à L'Équipe. Ce n'est pas un choix occasionnel, ce qui est important pour nous. Tout n'est pas parfait, je m'empresse de le dire, mais l'esprit est là."

À l'occasion de la réception de Metz samedi soir (21h05), l'OL étrennera cette plateforme Ligue 1+. Lors de la première journée, à Lens (0-1), les Lyonnais apparaissaient sur les antennes de beIN Sports avec un match programmé à 17 heures.