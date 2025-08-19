OL : un bon lancement pour Ligue 1+

Après moins une semaine d'existence, Ligue 1+, le principal diffuseur du championnat, peu avoir le sourire. Il a réalisé de bons débuts chiffrés, même si le chemin est encore long.
Tout au long de cette saison, la pression sera maximale sur la plateforme Ligue 1+. Le principal diffuseur du championnat de France (beIN Sports retransmet une rencontre par journée) doit en effet réussir à fidéliser suffisamment son public pour assurer une survie à la L1. Tous les regards étaient donc tournés vers les équipes de Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Médias, le week-end dernier.
Le dirigeant a fait un point lundi avec la presse, qualifiant ce départ "d'hors normes". En une semaine d'existence, on recense plus de 600.000 abonnés à travers l'ensemble des distributeurs, dont Amazon Prime, DAZN ou encore les opérateurs télécoms majeurs comme Orange, SFR et Bouygues.
Objectif, un million d'abonnés
Rappelons que l'ambition du directeur général est d'atteindre le million de souscriptions d'ici à la fin de l'exercice 2025-2026. "Ce n'est qu'un début, satisfaisant, mais ce n'est pas la fin de l'objectif. Si on fait davantage, on sera très heureux. Ce départ a surpris l'ensemble de nos distributeurs. La très grosse majorité des gens se sont abonnés pour un an (avec engagement), a précisé de Tavernost à L'Équipe. Ce n'est pas un choix occasionnel, ce qui est important pour nous. Tout n'est pas parfait, je m'empresse de le dire, mais l'esprit est là."
À l'occasion de la réception de Metz samedi soir (21h05), l'OL étrennera cette plateforme Ligue 1+. Lors de la première journée, à Lens (0-1), les Lyonnais apparaissaient sur les antennes de beIN Sports avec un match programmé à 17 heures.
Soit c'est les DAZN et autres distributeurs vereux, qui pensent faire 2M d'abonnés avec des prix ahurissants, soit des mecs qui proposent un tarif abordable et qui sont choqués qu'il y ai 600 000 fans de football en France.
Je suis le seul a trouver horriblement cher 15 balles par mois pour 8 matchs ?
Pour l'intégralité, c'est 30 euros ! (Avec Bein) pour 9 matchs
DU VOL
Avant, avec canal, c'etait 35 euros la totalité de la L1 (10 matchs !) plus le cinéma, les séries et tous les autres sports ...
D abord c est pas 15 balles, c est entre 13 et 14 balles avec l offre, et encore moins si c est avec Amazon.
Franchement même si BeIn est une épine dans le pied tout a un prix.
Au vu de l'historique des tarifs, on est dans les prix les moins prohibitifs depuis un long moment.
https://www.encyclomedia.fr/retromedia/combien-ca-coutait-de-regarder-la-ligue-1
Dès l'an prochain, il y aura l'intégralité des matchs
Avec une bonne augmentation, il faut s'y attendre.
Ils vont pas dépasser les 20€ pour un match de plus. Ils veulent sauver la Ligue 1, ils veulent que les gens reviennent
L'offre Ligue1+ est plutôt correcte. Mais je regrette de ne pas pouvoir bénéficier en plus d'une offre personnalisée avec un abonnement à une chaîne permettant d'accéder uniquement aux matchs de ton club favori, pour un prix d'environ 5-7€/mois. Il y aurait alors 18 chaines Ligue1+OL, Ligue1+OM, Ligue1+PSG.... bref vous avez compris le principe. Là c'est sûr que tu exploses ton nombre d'abonnés. Et bien entendu, tu gardes le principe d'un abonnement global à 15€/mois (même à 20€/mois) pour ceux qui souhaiteraient accéder à tous les matchs.
Horriblement cher ?? 15€ par mois pour deux écrans. Comparé par exemple à une place dans au cinéma (Pathé Vaise), 16,40 € en tarif "normal" !! Il faut savoir si on souhaite continuer à voir du foot en France.