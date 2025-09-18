Actualités
Ligue1+ diffuseur du championnat de France
Ligue1+ diffuseur du championnat de France (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Diffuseur d'OL - Angers, Ligue 1+ atteint la barre du million d'abonnés

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Inaugurée le 15 août 2025, à l'orée de la première journée du championnat, Ligue 1+ a déjà dépassé le million d'abonnés.

    C'était un objectif de fin d'année, et il a déjà été atteint. Plus d'un million de personnes sont désormais abonnées à Ligue 1+. Cela témoigne de la réussite de la nouvelle chaîne après l'échec de DAZN l'exercice dernier. Le nombre de piratages ayant largement proliféré. Cette saison, Ligue 1+ a choisi de miser sur du renouveau : des prix attractifs, des immersions proposées pour se fondre dans les coulisses d'avant-match, davantage de proximité avec le monde professionnel…

    Deux millions avant la fin d'année ?

    Nommé à la tête de LFP média en avril dernier, Nicolas de Tavernost le révélait avant le lancement de la chaîne. Il espérait atteindre, à minima, le million d'abonnés avant la fin de la saison 2025-2026. En réalité, il aura fallu seulement quatre petites journées afin de parvenir à cet objectif. Peut-il croire, désormais, à un million de plus avant la fin de saison ?

    Seul l'avenir nous le dira, mais cette réussite est déjà prometteuse et pleine d'avenir pour les prochaines années. Avec de nouveaux enjeux, le retour de quelques champions du monde 2018, le championnat français semble revenir au luxe d'antan. Même si l'épisode Rennes - OL a montré que certaines images pouvaient être passées sous silence.

      gg - jeu 18 Sep 25 à 7 h 35

      Très bien pour eux, mais ça sera sans moi, surtout vu comment est considéré notre club par les instances et les commentateurs c’est pour moi totalement impensable de leur donner de l’argent.
      Tant qu’ils ne font pas un abonnement pas cher pour tous les matchs de mon club uniquement je ne m’abonnerai pas, à moins que Canal accepte de les diffuser et là par la force des choses j’aurai accès.

