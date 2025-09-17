Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis

Exclu dimanche dernier à Rennes, Tyler Morton attendait de connaitre sa sanction. Le milieu de l'OL manquera seulement le match contre Angers, ce vendredi.

Son geste surprenant et non maîtrisé a mis son équipe dans de sales draps. Alors que l'OL menait 1-0 à la 78e minute, Tyler Morton a eu la très mauvaise idée de vouloir stopper illicitement une tentative de contre du Stade Rennais avec une intervention par-derrière sur Kader Meïté. Si en Angleterre, le milieu aurait pu ne récolter qu'un simple jaune, en Ligue 1, Ruddy Buquet a choisi de sortir directement le carton rouge. Un choix logique pour la DTA qui a eu pour répercussion la première défaite lyonnaise en Ligue 1, mais aussi une absence actée de Morton pour la réception d'Angers, ce vendredi (20h45).

De retour pour le choc contre Lille

Il restait encore à savoir si le numéro 23 de l'OL allait manquer un seul match ou si la commission de discipline de la LFP allait se montrer un peu plus sévère. Ce mercredi soir, la sanction est tombée pour l'ancien de Liverpool et il ne manquera que ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1. En effet, il n'a écopé que d'un match ferme, accompagné d'un avec sursis. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui pourra retrouver son milieu à l'occasion du déplacement compliqué à Lille le dimanche 28 septembre (17h15).