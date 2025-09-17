Actualités
Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
Tyler Morton à l’échauffement avant OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Exclu dimanche dernier à Rennes, Tyler Morton attendait de connaitre sa sanction. Le milieu de l'OL manquera seulement le match contre Angers, ce vendredi. 

    Son geste surprenant et non maîtrisé a mis son équipe dans de sales draps. Alors que l'OL menait 1-0 à la 78e minute, Tyler Morton a eu la très mauvaise idée de vouloir stopper illicitement une tentative de contre du Stade Rennais avec une intervention par-derrière sur Kader Meïté. Si en Angleterre, le milieu aurait pu ne récolter qu'un simple jaune, en Ligue 1, Ruddy Buquet a choisi de sortir directement le carton rouge. Un choix logique pour la DTA qui a eu pour répercussion la première défaite lyonnaise en Ligue 1, mais aussi une absence actée de Morton pour la réception d'Angers, ce vendredi (20h45).

    De retour pour le choc contre Lille

    Il restait encore à savoir si le numéro 23 de l'OL allait manquer un seul match ou si la commission de discipline de la LFP allait se montrer un peu plus sévère. Ce mercredi soir, la sanction est tombée pour l'ancien de Liverpool et il ne manquera que ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1. En effet, il n'a écopé que d'un match ferme, accompagné d'un avec sursis. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui pourra retrouver son milieu à l'occasion du déplacement compliqué à Lille le dimanche 28 septembre (17h15).

    7 commentaires
    1. Avatar
      OL IN - mer 17 Sep 25 à 21 h 47

      Franchement on a du cul… les instances arbitrales ont du se rendre compte aussi que le geste méritait pas complètement un rouge car il me semble que c’est 2 matchs fermes pour un rouge direct.
      Allez va nous faire gagner face au LOSC 💪🏼

      Signaler
      1. Altheos
        Altheos - mer 17 Sep 25 à 21 h 59

        Non, rouge direct, c'est seulement un match automatique.
        L'allongement de la suspension dépend exclusivement de la commission de discipline.

        Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - mer 17 Sep 25 à 21 h 57

      Ben tiens.

      Signaler
    3. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - mer 17 Sep 25 à 21 h 57

      Super nouvelle.

      Et mérité. Même si j'avais toujours espoir qu'ils enlèvent la sanction, on a su que ce ne serait pas possible. Donc cette issue est la meilleure qu'on pouvait espérer.

      Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - mer 17 Sep 25 à 22 h 00

      Je la guettais cette décision . Ouf, il s'en tire bien, mais c'est sur que vu le geste, la commission s'est montrée magnanime, ça fera quand même 2 matchs, pas consécutifs ok, mais au 1er jaune il sera à nouveau suspendu .

      Si Rouault avait pris son carton rouge, là, ça aurait pu faire 3 matchs, dès que tu essuies tes crampons au-dessus de la cheville , remember Lovren, il avait pris 2 + 1

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - mer 17 Sep 25 à 22 h 46

        @Poupette38 : oui mais ça glisse Khalis ....

        Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 17 Sep 25 à 22 h 12

      Ouf ça va il s'en sort bien.

      Signaler

