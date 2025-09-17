OL : les packs Ligue Europa ouverts au grand public

Après les abonnés il y a quelques jours, le grand public a désormais accès au pack 4 matchs de la Ligue Europa. L’OL affrontera Salzbourg, Bâle, GO Ahead Eagles et le PAOK.
Dans une semaine, l’OL lancera sa deuxième campagne consécutive de Ligue Europa. Ce sera du côté d’Utrecht aux Pays-Bas. Les joueurs de Paulo Fonseca auront à cœur aussi bien, voire mieux que lors du dernier exercice. Il reste encore cette amertume de ce scénario invraisemblable d’Old Trafford en avril dernier, mais c’est une toute nouvelle compétition qui débute le 25 septembre prochain. Pour le premier rendez-vous européen au Parc OL, il faudra patienter une semaine de plus avec la venue du FC Salzbourg le 2 octobre (21h) à Décines. Tombé dans une "poule" relativement abordable, l’OL devra avant tout ne pas tomber dans le piège du match trop facile.
Un stade loin d'être rempli cette saison ?
Forcément, les affiches tirées lors du tirage au sort fin août n’ont pas déchaîné les passions chez les supporters. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso auront besoin de leur public pour finir dans les huit premiers et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ce mercredi, le club a mis en vente le pack des quatre matchs qui se joueront au Parc OL. Après les abonnés, c’est le grand public qui peut accéder à cette vente pour assister à la venue de Salzbourg, du FC Bâle, de Go Ahead Eagles et du PAOK. Cela commence à 59€ et peut monter jusqu’à 450€ pour se retrouver proche du banc de touche. Pas pour toutes les bourses…
Le calendrier de l’OL à Décines en Ligue Europa :
- 02/10 à 21h | OL - FC Salzburg
- 23/10 à 18h45 | OL - FC Bâle
- 11/12 à 21h | OL - Go Ahead Eagles
- 29/01 à 21h | OL - PAOK
Moi je me suis acheté un pack de bières tout à l'heure. Ça coûte moins cher et ça fait plus rêver que la seconde mi-temps à Rennes.
A consommer avec modération, cela va sans dire 😊
Excellent Toitoi 😂
Les affiches ne font pas rêver, s'il y a 20000 par matchs, ça sera déjà bien
Salut j.f.ol,
Peut-être pour le stade, mais nous serons quand même nombreux à suivre le match en direct 😊
Hello
Clair qu'avec canal, pour les abonnés chanceux, on va pouvoir se régaler a voir les matchs européens
J'ai tellement mangé de caviar avec l'OL des années aulas au stade en coupe d'Europe que les poules d'Europa ligue, je reste chez moi, je me déplacerai au printemps si on est présent 🙏
Je me suis régalé hier avec la c1, j'aurai préféré que le Real gagne sans coup de pouce arbitral
Ah le Real et les arbitres... Mais ce n'est pas propre à eux, c'est souvent le lot des grand clubs.
Quant aux abonnés de Canal, tu es bien légaliste d'écrire ça, parce que ton serviteur qui n'y est pas abonné verra quand même le match par d'autres moyens, et cela sans être au stade si tu vois ce que je veux dire 😋
Pour voir un match, je comprends qu'on puisse pirater, je le fais avec ligue1+ mais sur canal et Bein, j'ai trop de chose a mater sur toutes les chaînes
Le match contre Berne par contre ne sera pas diffusé par Canal en raison du sponsor de l'equipe.