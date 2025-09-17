Actualités
Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
Les joueurs de l’OL après la victoire face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : les packs Ligue Europa ouverts au grand public

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Après les abonnés il y a quelques jours, le grand public a désormais accès au pack 4 matchs de la Ligue Europa. L’OL affrontera Salzbourg, Bâle, GO Ahead Eagles et le PAOK.

    Dans une semaine, l’OL lancera sa deuxième campagne consécutive de Ligue Europa. Ce sera du côté d’Utrecht aux Pays-Bas. Les joueurs de Paulo Fonseca auront à cœur aussi bien, voire mieux que lors du dernier exercice. Il reste encore cette amertume de ce scénario invraisemblable d’Old Trafford en avril dernier, mais c’est une toute nouvelle compétition qui débute le 25 septembre prochain. Pour le premier rendez-vous européen au Parc OL, il faudra patienter une semaine de plus avec la venue du FC Salzbourg le 2 octobre (21h) à Décines. Tombé dans une "poule" relativement abordable, l’OL devra avant tout ne pas tomber dans le piège du match trop facile.

    Un stade loin d'être rempli cette saison ?

    Forcément, les affiches tirées lors du tirage au sort fin août n’ont pas déchaîné les passions chez les supporters. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso auront besoin de leur public pour finir dans les huit premiers et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ce mercredi, le club a mis en vente le pack des quatre matchs qui se joueront au Parc OL. Après les abonnés, c’est le grand public qui peut accéder à cette vente pour assister à la venue de Salzbourg, du FC Bâle, de Go Ahead Eagles et du PAOK. Cela commence à 59€ et peut monter jusqu’à 450€ pour se retrouver proche du banc de touche. Pas pour toutes les bourses…

    Le calendrier de l’OL à Décines en Ligue Europa :

    • 02/10 à 21h | OL - FC Salzburg
    • 23/10 à 18h45 | OL - FC Bâle
    • 11/12 à 21h | OL - Go Ahead Eagles
    • 29/01 à 21h | OL - PAOK
    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis
    9 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - mer 17 Sep 25 à 19 h 18

      Moi je me suis acheté un pack de bières tout à l'heure. Ça coûte moins cher et ça fait plus rêver que la seconde mi-temps à Rennes.

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mer 17 Sep 25 à 22 h 00

        A consommer avec modération, cela va sans dire 😊

        Signaler
      2. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 17 Sep 25 à 22 h 13

        Excellent Toitoi 😂

        Signaler
    2. j.f.ol
      j.f.ol - mer 17 Sep 25 à 19 h 54

      Les affiches ne font pas rêver, s'il y a 20000 par matchs, ça sera déjà bien

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - mer 17 Sep 25 à 19 h 56

        Salut j.f.ol,

        Peut-être pour le stade, mais nous serons quand même nombreux à suivre le match en direct 😊

        Signaler
        1. j.f.ol
          j.f.ol - mer 17 Sep 25 à 20 h 08

          Hello

          Clair qu'avec canal, pour les abonnés chanceux, on va pouvoir se régaler a voir les matchs européens
          J'ai tellement mangé de caviar avec l'OL des années aulas au stade en coupe d'Europe que les poules d'Europa ligue, je reste chez moi, je me déplacerai au printemps si on est présent 🙏

          Je me suis régalé hier avec la c1, j'aurai préféré que le Real gagne sans coup de pouce arbitral

    3. Toitoi
      Toitoi - mer 17 Sep 25 à 20 h 20

      Ah le Real et les arbitres... Mais ce n'est pas propre à eux, c'est souvent le lot des grand clubs.

      Quant aux abonnés de Canal, tu es bien légaliste d'écrire ça, parce que ton serviteur qui n'y est pas abonné verra quand même le match par d'autres moyens, et cela sans être au stade si tu vois ce que je veux dire 😋

      Signaler
    4. j.f.ol
      j.f.ol - mer 17 Sep 25 à 21 h 26

      Pour voir un match, je comprends qu'on puisse pirater, je le fais avec ligue1+ mais sur canal et Bein, j'ai trop de chose a mater sur toutes les chaînes

      Signaler
    5. Altheos
      Altheos - mer 17 Sep 25 à 22 h 04

      Le match contre Berne par contre ne sera pas diffusé par Canal en raison du sponsor de l'equipe.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis 21:32
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : les packs Ligue Europa ouverts au grand public 18:30
    Jim Allevinah, joueur offensif d'Angers
    Angers sans Allevinah contre l’OL et pour plusieurs semaines 17:40
    Stéphanie Frappart
    Malgré la polémique Rennes - OL, Frappart déjà au sifflet ce week-end 16:50
    Daniel Congré, coordinateur sportif de l'OL
    OL : Fonseca s'exprime sur le nouveau rôle de Congré 16:00
    Martin Satriano, attaquant de l'OL
    OL - Angers : Satriano assez prêt pour commencer ? 15:15
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL - Angers : Konan promu dans la hiérarchie des gardiens ? 14:30
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Contre Rennes, Fonseca estime "que l'OL pouvait gagner le match" 13:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers 13:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Angers : Fonseca peut compter sur un groupe sans Morton et Descamps 11:45
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    OL - Angers : Samuel Umtiti donnera le coup d'envoi 11:00
    Samuel Umtiti
    La retraite, Umtiti (ex-OL) y "pense depuis 18 mois" 10:15
    Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d'OL - Saint-Etienne
    Veretout amer par rapport à son année à l’OL 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    A Rennes, l’OL a fait l’expérience de ce qu’est le haut niveau 08:45
    Les joueuses de l'OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour les prix Concacaf 08:00
    Vignette TKYDG 15 09 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 septembre en podcast 07:30
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1 16/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut