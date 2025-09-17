Actualités
Jim Allevinah, joueur offensif d'Angers
Jim Allevinah, joueur offensif d’Angers (AFP)

Angers sans Allevinah contre l’OL et pour plusieurs semaines

  • par David Hernandez

    • Déjà absent contre Metz le week-end dernier, Jim Allevinah fera l’impasse sur le déplacement à l’OL, mais aussi pour les semaines ou mois à venir.

    En plus de Tyler Mortonsuspendu, et Rémy Descampstouché à Rennes, Paulo Fonseca a eu la mauvaise nouvelle de voir Abner se blesser à l’entraînement ce mercredi matin. Ils seront donc trois Lyonnais à manquer à l’appel vendredi au moment du match de la 5e journée de Ligue 1 contre Angers. Avec un effectif déjà restreint, l’entraîneur de l’OL espère ne pas voir d’autres pépins physiques s’accumuler sur les matchs à venir. Côté angevin, Alexandre Dujeux doit déplorer une absence majeure, celle de Jim Allevinah. Déjà absent à Metz le week-end, le Gabonais va manquer plusieurs matchs. La faute au syndrome des Loges. "Jim est arrivé au bout de quelque chose, il souffre énormément. Il a consulté et risque de se faire opérer, a expliqué l’entraîneur du SCO qui reconnaît que « ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous."

    Mouton et Koffi de retour à l'entraînement

    Déjà peu fourni dans le secteur offensif, Angers va devoir bricoler au Parc OL vendredi soir (20h45). Néanmoins, le 12e de Ligue 1 devrait pouvoir compter sur Louis Mouton, sorti touché à Metz, nous rapporte Ouest-France. Après avoir fait l’impasse sur les séances de lundi et mardi, l’ancien milieu de l’ASSE a participé à la séance du jour, au même titre que le gardien Hervé Koffi, préservé ces dernières heures.

