Malgré la polémique Rennes - OL, Frappart déjà au sifflet ce week-end

  • par David Hernandez
    • Dans l’œil du cyclone, suite à ses propos lors de Rennes - OL dimanche dernier, Stéphanie Frappart n’a pas été sanctionnée. L’arbitre sera au sifflet de Monaco - Metz dès dimanche.

    Il fallait s’y attendre, sans réelle surprise. Au lendemain de la défaite de l’OL à Rennes, la FFF avait dégainé un communiqué pour expliquer les décisions arbitrales de ce match. Logiquement, le tacle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah aurait dû valoir un carton rouge de la part de Ruddy Buquet. Encore aurait-il fallu que la VAR ordonne à l’arbitre central d’aller voir la vidéo ou de lui souffler que le Rennais méritait une exclusion. Ce n’est jamais intervenu et il faut dire que les échanges entre Stéphanie Frappart et l’homme en noir ont été plus surprenants. "C'est haut, mais ça ne reste pas, ça glisse", avait-elle déclaré, comme on a pu l'entendre dans la vidéo publiée par la direction de l'arbitrage (DTA), lundi soir. Peut-être le plus choquant dans l’histoire.

    L'OL veut rencontrer la DTA

    L’OL a eu raison de s’estimer lésé, mais ces erreurs d’arbitrage n’ont pas eu de réel impact sur le quotidien de l’arbitre. En effet, Stéphanie Frappart sera de nouveau sur les terrains de Ligue 1 dès ce week-end. Alors la logique veut généralmenet de voir un arbitre sanctionné d’un match en cas d’erreur manifeste, la femme de 41 ans donnera le coup d’envoi de Monaco - Metz, dimanche à 17h15. Quand le club lyonnais demande une rencontre avec les instances, on comprend pourquoi.

    5 commentaires
    1. Avatar
      vauban - mer 17 Sep 25 à 16 h 59

      La DTA devient comme la justice en France , on empiète pas son indépendance qu'elle sait donné ..

    2. Monark
      Monark - mer 17 Sep 25 à 17 h 24

      Le comportement de Frappadingue est typique des gens complexés par leur physique (dans son cas la taille) et qui cherchent , en compensation,des petites vengeances.un parfait cobaye pour la psychanalyse.
      Nonobstant le cas de Stéphanie d’amour, la façon dont nous avons été traité en Bretagne pose tout de même question ; notre beau début de championnat gênait tant que celà, et qui ? J’ai ma petite idée…🤔

    3. j.f.ol
      j.f.ol - mer 17 Sep 25 à 17 h 31

      C'est absolument honteux de remettre cette quiche

    4. Avatar
      gOLdorak - mer 17 Sep 25 à 17 h 46

      Le message a le mérite d'être limpide: "arbitres de France, continuez à faire de la merde, on vous soutiendra".

    5. florentdu42
      florentdu42 - mer 17 Sep 25 à 17 h 53

      Sans commentaire tellement c est affligeant.
      Pas assez d'adjectifs pour qualifier cela

