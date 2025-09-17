Actualités
Daniel Congré, coordinateur sportif de l'OL
OL : Fonseca s'exprime sur le nouveau rôle de Congré

    • Dès vendredi face à Angers, le coordinateur sportif de l'OL, Daniel Congré, assistera aux rencontres de son équipe depuis le banc de touche.

    L'arrivée de Daniel Congré sur le banc de touche évitera-t-elle de nouvelles erreurs arbitrales ? Peut-être, peut-être pas… En tout cas, l'ancien joueur de Montpellier apportera sûrement un plus de par son statut au sein de la direction lyonnaise, celui de coordinateur sportif. En conférence de presse ce mercredi, c'était ce que sous-entendait aussi le technicien de l'OL, Paulo Fonseca. "C’est important d’avoir une personne comme Daniel Congré sur le banc", a-t-il souligné. C’est un directeur, une personne qui connait bien le contexte des matchs."

    Médiateur entre la direction et les officiels

    Lucas Stassin sur Corentin Tolisso la saison dernière, Anthony Rouault sur Khalis Merah dimanche dernier… Cela faisait beaucoup pour le club. Et bien que Michael Gerlinger souhaite rencontrer la DTA et la FFF, la direction lyonnaise a déjà mis en place une mesure. Celle de placer Daniel Congré, sur le banc de touche. L'objectif ? Assurer le lien entre la direction lyonnaise et les officiels, sachant que l'homme de 40 ans est déjà en discussion avec les arbitres. S'il est exempté de prises de parole, le club espère éviter de nouvelles polémiques arbitrales en défaveur de l'OL.

      vauban - mer 17 Sep 25 à 16 h 28

      Décision compréhensible , le rôle de préparateur mental qu'il a au sein du club ou on n'en voit pas les effets car pas visible , là on pourra juger en direct son apport si les événements le poussent à intervenir ..

