OL Académie : la réserve féminine dernière équipe sur le pont

  • par David Hernandez

    • Alors que les équipes professionnelles disputent un dernier match durant le week-end, l’OL Académie est déjà en vacances, sauf la réserve féminine.

    Un dernier tour pour le route. Avant de s’octroyer quelques extras avec foie gras et autres crevettes pour les fêtes de fin d’année, les joueurs de Paulo Fonseca et les joueuses de Jonatan Giraldez ont un dernier match à disputer ce week-end. Ils ne seront pas les seuls puisque la réserve féminine sera également sur le pont pour une dernière sortie dans cette année 2025. Une façon de finir cette première partie de saison sur une note positive après avoir perdu lors du choc contre l’AS Cannes et la première place du groupe B dans le même temps il y a deux semaines.

    Ce dimanche, les coéquipières de Romane Rafalski, qui s’est entrainée ces derniers temps avec le groupe professionnel, auront encore fort faire avec un déplacement à Montpellier à 14h30. Les Montpelliérains sont quatrièmes du la poule à cinq longueurs de la réserve de l’OL Lyonnes. Avec Cannes qui se déplace chez la lanterne rouge, l’objectif lyonnais sera avant tout de garder le contact pour passer les fêtes en tête à égalité avant la reprise de la D3 féminine le 18 janvier prochain.

    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps titulaire, "cinq changements" dans le onze de l’OL

