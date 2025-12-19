Actualités
Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
Guillot (FC Saint-Cyr Collonges) : "Des joueurs finissent nos matchs et vont direct au Parc OL"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans deux jours, le FC Saint-Cyr Collonges vivra son rêve en jouant l’OL à Décines. Une affiche que les joueurs saint-cyrôts n’imaginaient certainement jamais vivre.

    Au milieu de tous les rendez-vous médiatiques qui s’enchaînent, il ne faut surtout pas oublier l’essentiel : celui de préparer au mieux la rencontre qui se profile. L’effervescence était déjà bien présente depuis le tirage au sort, mais elle a connu un pic depuis la victoire contre Chavanay dimanche en championnat et donc la dernière ligne droite vers le 32e de finale de Coupe de France. Au FC Saint-Cyr Collonges, le décompte a été lancé pour se rapprocher le plus rapidement possible de l’affiche que tout un village attend : le "déplacement" à Décines pour affronter l’OL.

    Un rêve éveillé pour le club saint-cyrôt, qui évolue en Régional 1 et qui n’avait jamais atteint ce stade de la compétition. "On a des joueurs, ils finissent notre match de championnat, ils filent direct au Parc OL en temps normal. Il y a cette passion, cette ferveur et l’histoire, elle est parfaite, se réjouit Clément Guillot, le coach de l’équipe première. On est des enfants du club de Saint-Cyr, pouvoir vivre ça alors qu’on était un club de district il y a encore six ans, c’est indescriptible. Se retrouver à jouer un 32e de finale et contre l’OL, pour tout le village, c’est magnifique."

    "Il faut profiter mais ne pas y aller en touristes"

    Depuis le début de la semaine, les bénévoles du club s'activent pour que la fête soit belle. Des convois de cars partiront dimanche de la gare de Vaise pour se rendre au Parc OL en cortège. L’attente est énorme au FC Saint-Cyr Collonges et il a fallu que tout le monde garde les pieds sur terre dans l’équipe fanion. Fort heureusement, Clément Guillot a salué le sérieux de ses troupes avec "deux victoires en championnat depuis le tirage. Il nous fallait ces six points, donc on a très bien négocié cette période." Ayant laissé leur place de lanterne rouge au meilleur des moments, les Saint-Cyrôts arrivent à Décines avec confiance, même si la marche semble assez haute.

    Mais dimanche doit être un jour de fête tout en restant professionnel. "L’idée est aussi qu’ils profitent de ce moment-là parce que ça n’arrive pas tous les jours dans une carrière. Ça va vite passer. On n’a pas grand-chose à perdre sur cette rencontre. Le seul souhait que je veux est de ne pas avoir de regrets comme c’était le cas contre Grenoble en 2021 (défaite 2-1 après avoir pris deux buts en 20 minutes)." Ne souhaitant pas jouer les touristes dimanche, le FC Saint-Cyr Collonges compte sur le soutien de ses supporters pour franchir la montagne lyonnaise.

    1 commentaire
    1. Altheos
      Altheos - ven 19 Déc 25 à 8 h 54

      J'avais regardé le match entre Sainté et l'US Ecotay le tour précédent, qui était aussi un derby entre le "gros" club et un club satellite de la région.
      L'ambiance était absolument géniale, et la fête fut grandiose malgré une archi-domination stéphanoise.
      C'était réellement la "magie" de la CDF.
      J'espère simplement que ça sera aussi beau au Groupama.

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut