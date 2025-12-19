Actualités
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL

Mercato : l’OL sur une piste venue de Ligue 2 ?

  • par David Hernandez

    • À la recherche de renforts défensifs pour combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, l’OL regarderait du côté de la Ligue 2 avec Alec Georgen (Dunkerque).

    L’année civile n'a pas encore rendu son verdict footballistique, mais avec le dernier match de Ligue 1 disputé dimanche dernier face au Havre, les regards ont déjà commencé à se tourner vers le passage en 2026 et donc l’ouverture du mercato hivernal. L’OL n’aura pas les coudées franches avec le maintien de l’encadrement de la masse salariale par la DNCG, mais aura une marge de manœuvre un peu plus souple que lors du mercato estival 2025. Les priorités sont d’ailleurs ciblées depuis longtemps : un attaquant qui devrait se nommer Endrick et possiblement un défenseur pour combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pour la CAN. Cela restera avant tout un mouvement d’ajustement car le passage en 3-5-2 a montré que Tanner Tessmann pouvait occuper un rôle défensif.

    Un profil pour remplacer Maitland-Niles ?

    Néanmoins, la cellule de recrutement et Matthieu Louis-Jean ciblent certains profils, à l’image d’Axel Disasi (Chelsea). À côté de ça, l’OL regarderait aussi dans les divisions inférieures pour un renfort à moindre coût. D’après Foot Mercato, le profil d’Alec Georgen plairait entre Rhône et Saône. L’ancien Titi parisien s’est imposé depuis deux saisons à l’USL Dunkerque en Ligue 2. À 27 ans, il ne représente pas forcément l’avenir, mais si Ainsley Maitland-Niles venait à partir cet hiver, Georgen ferait partie des noms présents dans la liste lyonnaise. Reste à savoir quel pourrait être le prix demandé par l’USLD, dans la course à la montée en Ligue 1…

    à lire également
    Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot (FC Saint-Cyr Collonges) : "Des joueurs finissent nos matchs et vont direct au Parc OL"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l’OL sur une piste venue de Ligue 2 ? 09:30
    Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot (FC Saint-Cyr Collonges) : "Des joueurs finissent nos matchs et vont direct au Parc OL" 08:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca persiste et signe pour sa priorité du mercato 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l’OL lance les grandes manoeuvres avec le Real Madrid pour Endrick 07:30
    OL Lyonnes - Ligue des champions : "Tout commencera en quarts", insiste Ponsot 18/12/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Ainsley Maitland-Niles (OL) de retour contre Saint-Cyr Collonges  18/12/25
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha observe l'évolution de la Première Ligue 18/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025 18/12/25
    Les supporters lyonnais lors de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France 2024
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : 21 000 billets écoulés, la barre des 24 000 dans le viseur ? 18/12/25
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    Ligue des champions : quel parcours pour l'OL Lyonnes jusqu'à la potentielle finale ? 18/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg ou la Juventus pour l'OL Lyonnes en quarts de finale 18/12/25
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL ira à Annecy en 32es de finale 18/12/25
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL meilleur club pour les clean-sheets en 2025 18/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez heureux des performances défensives 18/12/25
    Licence de Bernard Lhomme
    Vainqueur deux fois de la Coupe de France avec l'OL, Bernard Lhomme est décédé 18/12/25
    Ligue des champions : tirage au sort, futur tableau... Ce que sait l'OL Lyonnes 18/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes presque parfait pour atteindre les quarts 18/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut