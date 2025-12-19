Mercato : l’OL sur une piste venue de Ligue 2 ?

À la recherche de renforts défensifs pour combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, l’OL regarderait du côté de la Ligue 2 avec Alec Georgen (Dunkerque).

L’année civile n'a pas encore rendu son verdict footballistique, mais avec le dernier match de Ligue 1 disputé dimanche dernier face au Havre, les regards ont déjà commencé à se tourner vers le passage en 2026 et donc l’ouverture du mercato hivernal. L’OL n’aura pas les coudées franches avec le maintien de l’encadrement de la masse salariale par la DNCG, mais aura une marge de manœuvre un peu plus souple que lors du mercato estival 2025. Les priorités sont d’ailleurs ciblées depuis longtemps : un attaquant qui devrait se nommer Endrick et possiblement un défenseur pour combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pour la CAN. Cela restera avant tout un mouvement d’ajustement car le passage en 3-5-2 a montré que Tanner Tessmann pouvait occuper un rôle défensif.

Un profil pour remplacer Maitland-Niles ?

Néanmoins, la cellule de recrutement et Matthieu Louis-Jean ciblent certains profils, à l’image d’Axel Disasi (Chelsea). À côté de ça, l’OL regarderait aussi dans les divisions inférieures pour un renfort à moindre coût. D’après Foot Mercato, le profil d’Alec Georgen plairait entre Rhône et Saône. L’ancien Titi parisien s’est imposé depuis deux saisons à l’USL Dunkerque en Ligue 2. À 27 ans, il ne représente pas forcément l’avenir, mais si Ainsley Maitland-Niles venait à partir cet hiver, Georgen ferait partie des noms présents dans la liste lyonnaise. Reste à savoir quel pourrait être le prix demandé par l’USLD, dans la course à la montée en Ligue 1…