Christiane Endler lors de PSG - OL
Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes - Fleury : Endler, Engen ou encore Bacha déjà en vacances

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Pour le dernier rendez-vous de l’année 2025, Jonatan Giraldez n’a retenu que 18 joueuses comme le veut le règlement. Endler, Engen ou encore Bacha sont en vacances anticipées et ne participeront pas au match contre Fleury, ce samedi (21h).

    Il va falloir trouver la motivation, mais Jonatan Giraldez a prévenu : il ne veut pas de relâchement samedi soir (21h) face à Fleury sous prétexte que les vacances arrivent dans la foulée. Cependant, certaines auront le droit à quelques heures de repos supplémentaires. Avec seulement dix-huit noms à coucher sur la feuille de match, l’entraîneur espagnol a laissé quelques cadres au chaud pour ce dernier rendez-vous de l’année 2025. Trois jours après la victoire (4-0) contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes se présentera face à Fleury sans Endler, Engen, Bacha ou encore Tarciane.

    À certaines joueuses d'en profiter

    Une habitude désormais dans le management de Giraldez qui n’hésite pas à faire tourner dans les grandes largeurs. Ce devrait être encore le cas ce samedi avec des joueuses contre Lily Yohannes ou Vicki Becho qui seront amenées à avoir du temps de jeu. Et une mission bien définie : finir cette année avec une 11e victoire en onze journées de Première Ligue. Afin de passer les fêtes avec le sentiment du devoir accompli.

    Le groupe de l’OL Lyonnes : Belhadj, Micah - Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath, Svava - Benyahia, Damaris, Dumornay, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto

    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 19 Déc 25 à 18 h 26

      Quel que soit les titulaires voir les entrantes, elles feront le travail , pas de soucis à avoir.....

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - ven 19 Déc 25 à 18 h 42

      Heaps est donc aussi en vacances à moins qu'elle ne soit pas considérée comme "une" cadre...?

      Signaler

