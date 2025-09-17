OL - Angers : Satriano assez prêt pour commencer ?

Remplaçant dimanche face à Rennes, Martin Satriano n’est pas entré en jeu. L’absence d’un attaquant de pointe a manqué, mais Paulo Fonseca a laissé planer un doute sur le cas de l’Uruguayen pour OL - Angers.
La stratégie avait parfaitement marché le 31 août dernier face à l’OM. Elle est passée à quinze minutes d’être de nouveau gagnante, dimanche dernier à Rennes. S’il avait dû faire avec les moyens du bord à la fin du mois dernier suite au départ express de Georges Mikautadze, Paulo Fonseca avait choisi d’opter pour la même tactique en Bretagne en alignant une équipe sans numéro 9 de métier. Comme face aux Phocéens, Khalis Merah et Corentin Tolisso se sont partagés le front de l’attaque, avant que Pavel Sulc ne vienne suppléer le jeune milieu lyonnais. Aucun attaquant de pointe pendant 90 minutes, malgré la présence de Martin Satriano et Enzo Molebe sur le banc de l’OL.
En sera-t-il de même vendredi soir face à Angers ? Paulo Fonseca a rappelé la solidité défensive de l’équipe angevine et a laissé sous-entendre qu’un neuf pourrait faire son retour. Ce serait ainsi l’occasion de lancer l’Uruguayen, quinze jours après son arrivée dans la capitale des Gaules. Seulement, il faut voir l'état physique de l'ancien Lensois, auteur d'une préparation tronquée dans le nord et touché la semaine passée. "Nous avons la possibilité de débuter avec Martin (Satriano). Il est prêt, mais n’a peut-être pas tout un match dans les jambes ou alors pour rentrer. Mais, nous avons aussi avec Alejandro (Gomes Rodriguez) ou Enzo (Molebe). S’ils sont prêts ? Si nous ne leur donnons pas l’opportunité de jouer, on ne saura jamais."
L’incertitude plane au-dessus de l’attaque lyonnaise, mais il semblerait bien qu’un retour à la normale avec une vraie pointe refasse surface à l’OL.
Oui il faudra s appuyer sur ces trois attaquants pour concrétiser les actions de but de l'OL! Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été expérimenté au cours des trois premiers matchs de championnat, alors que les deux jeunes joueurs ont suivi avec assiduité toute la préparation estivale ? ....
Oui on est au courant champion !
D'ailleurs ça tombe bien, nous aussi on se demande pourquoi ils n'ont pas encore eu le droit à la moindre minute de jeu ? Peut-être Paulo, que tu pourrais aller demander à l'entraîneur une explication ? Ah... non merde c'est toi l'entraîneur.
Ce n'est peut-être pas lui qui décide qui doit jouer?
Peut-être que Textor tire encore les ficelles dans les coulisses et menace de mort Fonseca s'il les fait jouer ? 😀
Solidité défensive.... mais offensivement ils sont a la rue , nous sans avant centre on a 6 buts eux trois pour un même nombre de matchs ..
Pour débuter on met Satriano pour voir ses qualités et sa forme puis un remplacement par Gomes qui a fait toute la préparation des pros , joué avec sa sélection et aussi la réserve donc il est affuté ..
Mais qui sera le 6 , Morton out et aussi Abner ; on redescend Tessman , Tolisso devant lui et Merha en 10 ..