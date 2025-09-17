OL - Angers : Satriano assez prêt pour commencer ?

Remplaçant dimanche face à Rennes, Martin Satriano n’est pas entré en jeu. L’absence d’un attaquant de pointe a manqué, mais Paulo Fonseca a laissé planer un doute sur le cas de l’Uruguayen pour OL - Angers.

La stratégie avait parfaitement marché le 31 août dernier face à l’OM. Elle est passée à quinze minutes d’être de nouveau gagnante, dimanche dernier à Rennes. S’il avait dû faire avec les moyens du bord à la fin du mois dernier suite au départ express de Georges Mikautadze, Paulo Fonseca avait choisi d’opter pour la même tactique en Bretagne en alignant une équipe sans numéro 9 de métier. Comme face aux Phocéens, Khalis Merah et Corentin Tolisso se sont partagés le front de l’attaque, avant que Pavel Sulc ne vienne suppléer le jeune milieu lyonnais. Aucun attaquant de pointe pendant 90 minutes, malgré la présence de Martin Satriano et Enzo Molebe sur le banc de l’OL.

"Si on ne donne pas la chance aux jeunes, on ne saura jamais leur niveau"

En sera-t-il de même vendredi soir face à Angers ? Paulo Fonseca a rappelé la solidité défensive de l’équipe angevine et a laissé sous-entendre qu’un neuf pourrait faire son retour. Ce serait ainsi l’occasion de lancer l’Uruguayen, quinze jours après son arrivée dans la capitale des Gaules. Seulement, il faut voir l'état physique de l'ancien Lensois, auteur d'une préparation tronquée dans le nord et touché la semaine passée. "Nous avons la possibilité de débuter avec Martin (Satriano). Il est prêt, mais n’a peut-être pas tout un match dans les jambes ou alors pour rentrer. Mais, nous avons aussi avec Alejandro (Gomes Rodriguez) ou Enzo (Molebe). S’ils sont prêts ? Si nous ne leur donnons pas l’opportunité de jouer, on ne saura jamais."

L’incertitude plane au-dessus de l’attaque lyonnaise, mais il semblerait bien qu’un retour à la normale avec une vraie pointe refasse surface à l’OL.